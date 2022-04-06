***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.04.2022 14:55
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(IJT) İş Portföy Tarım Serbest Fon 01/03/2022 - 31/03isk limitleri ile uyumludu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016462
BIST
16:052.325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,41
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.317
16:0514,7483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0353
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7483
En Düşük
14,7016
16:0516,1237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0680
|Açılış
|: 16,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1339
En Düşük
16,0198
16:05912,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,93
|Açılış
|: 912,88
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler16:03
|KONKA
|15,09
|143.753.990
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|57.948.753
|% 9,97
|
|ARMDA
|94,45
|12.823.746
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.530.338
|% 9,95
|
|PAGYO
|11,27
|3.583.303
|% 9,95
|
|BOBET
|4,59
|97.181.353
|% -10,00
|
|LIDER
|17,20
|223.229.194
|% -7,77
|
|GZNMI
|43,36
|19.185.265
|% -6,55
|
|DZGYO
|2,38
|23.369.218
|% -6,30
|
|ISBTR
|52.000,00
|52.000
|% -5,45
|
|THYAO
|34,82
|3.136.272.467
|% 0,93
|
|PETKM
|9,98
|1.976.601.180
|% 2,36
|
|ASELS
|25,72
|1.601.904.430
|% -1,15
|
|GARAN
|12,45
|1.357.174.679
|% -0,32
|
|SISE
|16,38
|1.267.198.945
|% -0,97
|
|ODAS
|2,04
|1.010.407.360
|% 6,81
|
|EKGYO
|2,57
|681.328.617
|% -0,77
|
|PETKM
|9,98
|1.976.601.180
|% 2,36
|
|YKBNK
|4,17
|803.393.108
|% -0,95
|
|KARSN
|5,76
|955.531.422
|% 1,77
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7410
|14,7457
|% 0,22
|
|Euro
|16,1148
|16,1234
|% 0,42
|
|Sterlin
|19,2428
|19,3394
|% 0,24
|
|Frank
|15,7387
|15,8335
|% -0,28
|
|Riyal
|3,9188
|3,9384
|% 0,10
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|1,90
|
|Altın Gr.
|912
|913
|1,69
|
|Cumhuriyet
|6.053
|6.145
|-36,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-36,25
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-17,53
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-8,77
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,31
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,82
|
Seans Raporu
16:03
daha fazla
-
16:18BOBET
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 087, 320 adet işlem
-
16:17AKMGY
Yüzde -3.10 oranında düşüşle 51.60 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 018 adet işlem
-
16:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, TAVHL, PETKM
-
16:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 6 kaybederek (% -0.27 ) 2, 087
-
16:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOAS, IDEAS, ARMDA, KONKA, PAGYO, ULUSE