***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.04.2022 14:57
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(IDF) İş Portföy Serbest (Döviz) Fon 01/03/2022 -31/03/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016465
BIST
15:222.324
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -2,38
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.317
15:2214,7437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0307
|Açılış
|: 14,7420
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7470
En Düşük
14,7016
15:2216,1272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0715
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1272
En Düşük
16,0198
15:22912,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,27
|Açılış
|: 912,21
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler15:22
|KONKA
|15,09
|142.869.203
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|57.769.355
|% 9,97
|
|ULUSE
|165,70
|7.530.007
|% 9,95
|
|PAGYO
|11,27
|3.580.012
|% 9,95
|
|ARMDA
|94,45
|12.566.748
|% 9,95
|
|BOBET
|4,66
|76.959.790
|% -8,63
|
|LIDER
|17,32
|204.745.900
|% -7,13
|
|CEOEM
|11,09
|42.376.347
|% -6,65
|
|NTHOL
|10,53
|53.830.163
|% -5,81
|
|DZGYO
|2,40
|18.880.917
|% -5,51
|
|THYAO
|34,80
|2.650.549.118
|% 0,87
|
|PETKM
|9,96
|1.907.902.026
|% 2,15
|
|ASELS
|25,68
|1.552.841.805
|% -1,31
|
|GARAN
|12,44
|1.258.523.623
|% -0,40
|
|TUPRS
|242,50
|1.206.710.183
|% 0,62
|
|ODAS
|2,07
|965.997.675
|% 8,38
|
|EKGYO
|2,57
|678.067.541
|% -0,77
|
|PETKM
|9,96
|1.907.902.026
|% 2,15
|
|YKBNK
|4,16
|766.278.272
|% -1,19
|
|AKBNK
|7,66
|980.158.822
|% -0,26
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7403
|14,7437
|% 0,21
|
|Euro
|16,1144
|16,1272
|% 0,45
|
|Sterlin
|19,2311
|19,3275
|% 0,18
|
|Frank
|15,7464
|15,8413
|% -0,23
|
|Riyal
|3,9177
|3,9374
|% 0,08
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|-1,18
|
|Altın Gr.
|910
|910
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|6.038
|6.129
|-52,00
|
|Tam
|6.012
|6.162
|-51,53
|
|Yarım
|2.906
|2.981
|-24,92
|
|Çeyrek
|1.457
|1.490
|-12,46
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,46
|-0,07
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,05
|
Seans Raporu
15:22
daha fazla
-
15:35GZNMI
Yüzde -4.09 oranında düşüşle 44.50 lira fiyatla işlem gören hissede 367, 770 adet işlem
-
15:33CEOEM
Yüzde -6.57 oranında düşüşle 11.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 687, 313 adet işlem
-
15:32LIDER
Yüzde -6.49 oranında düşüşle 17.44 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 203, 935 adet işlem
-
15:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 19 kaybederek (% -0.20 ) 2, 089
-
15:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PAGYO, DOAS, KONKA, ULUSE, ARMDA