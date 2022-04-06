***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.04.2022 14:58
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(FBV) İş Portföy Model Serbest Fon 01/03/2022 - 31/03/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016466
BIST
15:582.325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,74
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.317
15:5814,7434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0304
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7470
En Düşük
14,7016
15:5816,1279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0722
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1339
En Düşük
16,0198
15:58912,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,01
|Açılış
|: 912,75
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler15:58
|KONKA
|15,09
|143.753.990
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|57.948.753
|% 9,97
|
|ARMDA
|94,45
|12.823.746
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.530.338
|% 9,95
|
|PAGYO
|11,27
|3.583.303
|% 9,95
|
|BOBET
|4,59
|97.181.353
|% -10,00
|
|LIDER
|17,20
|223.229.194
|% -7,77
|
|GZNMI
|43,36
|19.185.265
|% -6,55
|
|DZGYO
|2,38
|23.369.218
|% -6,30
|
|ISBTR
|52.000,00
|52.000
|% -5,45
|
|THYAO
|34,82
|3.136.272.467
|% 0,93
|
|PETKM
|9,98
|1.976.601.180
|% 2,36
|
|ASELS
|25,72
|1.601.904.430
|% -1,15
|
|GARAN
|12,45
|1.357.174.679
|% -0,32
|
|SISE
|16,38
|1.267.198.945
|% -0,97
|
|ODAS
|2,04
|1.010.407.360
|% 6,81
|
|EKGYO
|2,57
|681.328.617
|% -0,77
|
|PETKM
|9,98
|1.976.601.180
|% 2,36
|
|YKBNK
|4,17
|803.393.108
|% -0,95
|
|KARSN
|5,76
|955.531.422
|% 1,77
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7410
|14,7434
|% 0,21
|
|Euro
|16,1219
|16,1279
|% 0,45
|
|Sterlin
|19,2467
|19,3432
|% 0,26
|
|Frank
|15,7395
|15,8343
|% -0,27
|
|Riyal
|3,9190
|3,9386
|% 0,11
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|2,25
|
|Altın Gr.
|912
|913
|1,69
|
|Cumhuriyet
|6.053
|6.145
|-36,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-36,25
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-17,53
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-8,77
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,32
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,73
|