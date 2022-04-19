***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
19.04.2022 11:48
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fonun İş Portföy Ikinci Fon Sepeti Fonuna dörıüşümüne ilişkin Duyuru 23.03.2022 tarihinde KAP'ta ayrıca duyuru metni yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021712
BIST
14:392.530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 20,10
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.521
14:3914,6645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0279
|Açılış
|: 14,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6681
En Düşük
14,6258
14:3915,8395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0455
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8573
En Düşük
15,7630
14:39932,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,60
|Açılış
|: 932,98
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
933,76
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler14:39
|DAGHL
|19,29
|9.075.297
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.105.129
|% 9,95
|
|IHEVA
|1,18
|29.031.688
|% 8,26
|
|IHAAS
|20,14
|24.055.434
|% 8,11
|
|DEVA
|36,96
|115.600.657
|% 7,38
|
|ISGYO
|11,07
|51.806.378
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|75.234.484
|% -9,98
|
|AVGYO
|3,46
|22.909.425
|% -9,90
|
|MMCAS
|3,40
|1.263.058
|% -5,82
|
|EDATA
|18,86
|30.535.782
|% -5,65
|
|GARAN
|14,47
|1.707.544.208
|% 0,35
|
|KRDMD
|16,43
|1.664.912.214
|% 1,80
|
|THYAO
|37,84
|1.601.875.774
|% 0,53
|
|TUPRS
|256,00
|1.240.295.575
|% 1,79
|
|SISE
|18,05
|1.153.649.908
|% -0,11
|
|ODAS
|2,50
|844.214.556
|% 5,04
|
|TSKB
|2,04
|545.626.155
|% 2,00
|
|EKGYO
|2,94
|696.562.123
|% 1,38
|
|YKBNK
|5,36
|1.139.120.004
|% 2,29
|
|DOHOL
|3,86
|617.839.589
|% 2,12
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6624
|14,6645
|% 0,19
|
|Euro
|15,8270
|15,8395
|% 0,29
|
|Sterlin
|19,0292
|19,1246
|% 0,21
|
|Frank
|15,3998
|15,4925
|% -0,21
|
|Riyal
|3,8991
|3,9186
|% 0,37
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|1,51
|
|Altın Gr.
|933
|933
|1,60
|
|Cumhuriyet
|6.180
|6.273
|-27,00
|
|Tam
|6.153
|6.306
|-24,75
|
|Yarım
|2.974
|3.050
|-11,97
|
|Çeyrek
|1.492
|1.525
|-5,99
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,22
|0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,22
|