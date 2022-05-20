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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

20.05.2022 09:14
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031364


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AEFES 30,24 59.324.991 % 6,53  
YUNSA 28,74 22.445.133 % 0,00  
ZOREN 1,99 78.470.459 % 0,00  
TUPRS 251,00 795.969.362 % 0,00  
USAK 1,59 27.537.485 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,9456 15,9620 % 0,76  
Euro 16,8823 16,9078 % 0,43  
Sterlin 19,8421 19,9416 % 0,50  
Frank 16,3598 16,4583 % 0,64  
Riyal 4,2396 4,2609 % 0,46  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.847 1.848 5,55  
Altın Gr. 946 947 6,08  
Cumhuriyet 6.255 6.349 20,00  
Tam 6.237 6.402 44,26  
Yarım 3.015 3.097 21,41  
Çeyrek 1.512 1.548 10,71  
Gümüş.Ons 22,01 22,05 0,10  
Gümüş Gr. 11,29 11,30 0,10  
B. Petrol 112 112 -0,51  
Seans Raporu 18:05
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