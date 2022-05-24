***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.05.2022 12:04
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu izahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031982
BIST
14:572.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 15,18
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.376
14:5716,1004
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1748
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
14:5717,2689
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,2329
|Açılış
|: 17,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
14:57962,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 14,08
|Açılış
|: 962,88
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler14:55
|KGYO
|4,76
|1.734.377
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|65.715.721
|% 9,83
|
|MZHLD
|51,80
|3.680.613
|% 9,01
|
|ORCAY
|19,75
|96.642.139
|% 8,46
|
|IMASM
|48,50
|19.166.918
|% 8,26
|
|SELVA
|9,25
|21.834.267
|% -9,31
|
|NUGYO
|6,33
|151.473.674
|% -5,24
|
|MNDRS
|3,13
|13.694.486
|% -4,57
|
|SEYKM
|7,76
|54.346.097
|% -4,20
|
|ESCOM
|12,76
|15.804.957
|% -4,06
|
|GARAN
|15,30
|1.780.607.686
|% 0,86
|
|THYAO
|42,96
|1.668.233.390
|% 0,00
|
|KARSN
|5,97
|1.076.726.430
|% 3,83
|
|SISE
|19,71
|1.041.853.454
|% 1,86
|
|KRDMD
|14,31
|905.275.905
|% 0,63
|
|KARSN
|5,97
|1.076.726.430
|% 3,83
|
|EKGYO
|2,57
|420.265.330
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,27
|178.661.763
|% 0,00
|
|GARAN
|15,30
|1.780.607.686
|% 0,86
|
|YKBNK
|4,38
|476.683.225
|% -0,45
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0983
|16,1011
|% 1,10
|
|Euro
|17,2500
|17,2682
|% 1,36
|
|Sterlin
|20,0677
|20,1683
|% 0,44
|
|Frank
|16,6187
|16,7188
|% 1,20
|
|Riyal
|4,2793
|4,3008
|% 1,14
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|5,16
|
|Altın Gr.
|964
|964
|15,00
|
|Cumhuriyet
|6.401
|6.498
|124,00
|
|Tam
|6.373
|6.533
|127,35
|
|Yarım
|3.080
|3.160
|61,60
|
|Çeyrek
|1.545
|1.580
|30,80
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,94
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,39
|0,22
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,26
|