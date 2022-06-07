***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









a İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.05.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalar(IJT) İş Portföy Tarım Serbest Fon 02/05/2022 - 31/05/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035155BIST