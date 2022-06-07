***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.06.2022 10:53
5/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035157
BIST
13:352.643
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -4,77
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
13:3516,7505
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1771
|Açılış
|: 16,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7569
En Düşük
16,5644
13:3517,9701
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,2286
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
13:35994,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 14,20
|Açılış
|: 994,96
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
995,91
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler13:35
|MARTI
|1,41
|30.858.634
|% 41,00
|
|INTEM
|62,70
|22.775.834
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.164.866
|% 9,94
|
|CEMTS
|31,92
|133.410.448
|% 8,94
|
|QUAGR
|29,28
|74.775.120
|% 8,44
|
|MZHLD
|71,95
|7.606.698
|% -9,95
|
|TOASO
|74,05
|1.158.883.064
|% -5,97
|
|KUYAS
|6,88
|38.627.127
|% -4,97
|
|COSMO
|8,94
|37.330
|% -4,79
|
|PINSU
|5,13
|32.786.545
|% -3,75
|
|THYAO
|48,26
|2.204.315.980
|% 0,84
|
|SASA
|44,92
|1.619.434.531
|% 1,45
|
|TOASO
|74,05
|1.158.883.064
|% -5,97
|
|KARSN
|7,36
|1.142.643.008
|% 1,52
|
|SAHOL
|21,30
|1.048.914.603
|% 1,72
|
|ODAS
|3,06
|647.196.082
|% 2,00
|
|KARSN
|7,36
|1.142.643.008
|% 1,52
|
|EKGYO
|2,88
|390.737.222
|% 0,35
|
|TSKB
|2,41
|277.382.860
|% 3,43
|
|YKBNK
|4,93
|561.105.922
|% -1,00
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7388
|16,7505
|% 1,07
|
|Euro
|17,9308
|17,9701
|% 1,29
|
|Sterlin
|20,8927
|20,9975
|% 0,99
|
|Frank
|17,0689
|17,1718
|% 0,46
|
|Riyal
|4,4500
|4,4723
|% 1,09
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|6,64
|
|Altın Gr.
|994
|994
|13,62
|
|Cumhuriyet
|6.631
|6.731
|70,00
|
|Tam
|6.598
|6.765
|73,19
|
|Yarım
|3.189
|3.272
|35,41
|
|Çeyrek
|1.600
|1.636
|17,70
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,05
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|0,08
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,28
|