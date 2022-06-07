***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.06.2022 10:55
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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06.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(IUF) İş Portföy Yedinci Serbest (Döviz-Avro) Fon 01/03/2022 - 31/05/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035159
BIST
12:182.637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -10,93
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
12:1816,7569
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1835
|Açılış
|: 16,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7569
En Düşük
16,5644
12:1817,9930
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,2515
|Açılış
|: 17,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9930
En Düşük
17,7366
12:18994,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 14,24
|Açılış
|: 994,99
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
995,34
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler12:18
|MARTI
|1,39
|18.190.589
|% 39,00
|
|RYSAS
|9,07
|34.433.402
|% 9,94
|
|INTEM
|61,40
|15.063.607
|% 7,72
|
|KRSTL
|8,01
|23.111.006
|% 7,66
|
|CEMTS
|31,52
|113.781.851
|% 7,58
|
|MZHLD
|71,95
|2.256.784
|% -9,95
|
|TOASO
|74,10
|1.039.271.530
|% -5,90
|
|KUYAS
|6,82
|23.975.552
|% -5,80
|
|SNKRN
|32,50
|60.613
|% -3,85
|
|PINSU
|5,14
|23.997.235
|% -3,56
|
|THYAO
|48,20
|1.949.320.856
|% 0,71
|
|SASA
|44,98
|1.478.374.522
|% 1,58
|
|TOASO
|74,10
|1.039.271.530
|% -5,90
|
|KARSN
|7,34
|944.961.700
|% 1,24
|
|SAHOL
|21,10
|838.270.093
|% 0,76
|
|ODAS
|2,99
|408.668.819
|% -0,33
|
|KARSN
|7,34
|944.961.700
|% 1,24
|
|EKGYO
|2,87
|349.912.572
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,92
|464.476.227
|% -1,20
|
|TSKB
|2,39
|219.196.113
|% 2,58
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7459
|16,7569
|% 1,11
|
|Euro
|17,9516
|17,9930
|% 1,42
|
|Sterlin
|20,8622
|20,9668
|% 0,84
|
|Frank
|17,0833
|17,1862
|% 0,55
|
|Riyal
|4,4494
|4,4717
|% 1,07
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|6,71
|
|Altın Gr.
|995
|995
|14,11
|
|Cumhuriyet
|6.623
|6.723
|62,00
|
|Tam
|6.592
|6.757
|65,13
|
|Yarım
|3.186
|3.268
|31,51
|
|Çeyrek
|1.598
|1.634
|15,75
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,03
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,86
|0,09
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,08
|