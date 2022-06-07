***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.06.2022 11:46
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(IOG) İş Portföy Gümüş Serbest Fon 02/05/2022 - 31/05/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035168
BIST
14:332.640
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -8,12
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
14:3316,7648
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1914
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7661
En Düşük
16,5644
14:3317,9640
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,2225
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
14:33996,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 15,66
|Açılış
|: 996,42
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
997,28
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler14:33
|MARTI
|1,41
|36.959.838
|% 41,00
|
|INTEM
|62,70
|22.979.985
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.580.435
|% 9,94
|
|QUAGR
|29,46
|87.893.810
|% 9,11
|
|TETMT
|278,90
|43.594.897
|% 8,73
|
|TOASO
|73,75
|1.243.149.364
|% -6,35
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,93
|39.837.438
|% -4,28
|
|PINSU
|5,14
|39.111.426
|% -3,56
|
|DOKTA
|25,40
|1.675.156
|% -3,27
|
|THYAO
|47,98
|2.487.753.775
|% 0,25
|
|SASA
|44,52
|1.868.142.126
|% 0,54
|
|SAHOL
|21,22
|1.287.268.778
|% 1,34
|
|TOASO
|73,75
|1.243.149.364
|% -6,35
|
|KARSN
|7,33
|1.187.395.774
|% 1,10
|
|ODAS
|3,06
|711.738.845
|% 2,00
|
|KARSN
|7,33
|1.187.395.774
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,86
|416.558.331
|% -0,35
|
|YKBNK
|4,93
|665.005.285
|% -1,00
|
|TSKB
|2,41
|319.842.909
|% 3,43
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7555
|16,7648
|% 1,15
|
|Euro
|17,9214
|17,9640
|% 1,25
|
|Sterlin
|20,8798
|20,9846
|% 0,93
|
|Frank
|17,0998
|17,2029
|% 0,64
|
|Riyal
|4,4560
|4,4784
|% 1,23
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|7,57
|
|Altın Gr.
|997
|997
|16,03
|
|Cumhuriyet
|6.646
|6.747
|86,00
|
|Tam
|6.613
|6.778
|86,35
|
|Yarım
|3.196
|3.279
|41,77
|
|Çeyrek
|1.603
|1.639
|20,88
|
|Gümüş.Ons
|22,05
|22,08
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,90
|0,13
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,46
|
Seans Raporu
14:33
daha fazla
-
14:47TOASO
Yüzde -6.35 oranında düşüşle 73.75 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 847, 770 adet işlem
-
14:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, TAVHL, KOZAA
-
14:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 05 kaybederek (% -0.38 ) 2, 372
-
14:45
KRSTL, DERIM, TRILC değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:45
TOASO, KUYAS, KAPLM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında