***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarISKDN Kodlu İş Portföy KOÇ-KAM Kadın Dostu Şirketler Endeksi'ne (Endeks) alınacak ve çıkarılacak paylar KOÇ-KAM (Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi) danışmanlığında İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından belirlenmekte, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanmaktadır. Endeksin kapsamına ilişkin yapılan periyodik gözden geçirme sonucunda her sene 1 Temmuz itibarıyla endeksin kapsamında dönemsel değişiklikler yapılmaktadır.2022 yılı periyodik gözden geçirme çalışmasının sonuçlarına göre 01.07.2022 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar ve Ana Pazar'da işlem gören şirketlerden seçilen İş Portföy KOÇ-KAM Kadın Dostu Şirketler Endeksi (ISKDN) hisse senetleri listesinde 173 şirket yer almaktadır. Endekste yer alan hisse senetlerinin listesine ekten ve endeks ile ilgili detaylı bilgilere https://www.isportfoy.com.tr/tr/yatirim-fonu/IHK/TRL-Endeks adresinden ulaşılabilirsiniz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040617BIST