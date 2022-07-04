***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİş Portföy Yönetimi A.Ş. Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından Deniz Res Enerji Yatırımları A.Ş.'nin paylarının tamamının satış işlemi 29.06.2022 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041052BIST