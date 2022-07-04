***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.07.2022 12:51
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından Deniz Res Enerji Yatırımları A.Ş.'nin paylarının tamamının satın alınması işlemi 29.06.2022 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041053
BIST
14:112.468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 23,87
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.456
14:1116,8343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0798
|Açılış
|: 16,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8343
En Düşük
16,7215
14:1117,6114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1325
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6157
En Düşük
17,4493
14:11976,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,71
|Açılış
|: 976,76
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler14:09
|KMPUR
|36,94
|96.640.930
|% 9,29
|
|OYAYO
|9,44
|7.407.445
|% 9,13
|
|BERA
|15,24
|269.676.044
|% 8,93
|
|KLKIM
|23,38
|103.591.878
|% 7,35
|
|KRGYO
|8,22
|40.306.541
|% 7,31
|
|CANTE
|40,38
|62.810.345
|% -8,56
|
|YONGA
|22,22
|102.666
|% -6,09
|
|MAKIM
|15,26
|125.837.886
|% -5,69
|
|LIDFA
|10,65
|27.108.515
|% -4,48
|
|BMSCH
|11,18
|79.640.162
|% -3,95
|
|GESAN
|45,66
|455.057.522
|% -1,21
|
|BERA
|15,24
|269.676.044
|% 8,93
|
|ODAS
|2,83
|242.182.274
|% -2,08
|
|PGSUS
|185,30
|210.091.374
|% 0,71
|
|MAKIM
|15,26
|125.837.886
|% -5,69
|
|DOHOL
|3,59
|145.361.410
|% 1,41
|
|AKBNK
|8,21
|199.598.603
|% 0,61
|
|EREGL
|26,76
|647.574.433
|% -1,11
|
|ASELS
|22,68
|398.349.999
|% -0,87
|
|GARAN
|14,10
|154.238.915
|% 0,50
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8248
|16,8309
|% 0,46
|
|Euro
|17,5983
|17,6123
|% 0,76
|
|Sterlin
|20,3829
|20,4851
|% 0,87
|
|Frank
|17,4668
|17,5721
|% 0,44
|
|Riyal
|4,4689
|4,4913
|% 0,39
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-5,42
|
|Altın Gr.
|976
|976
|0,21
|
|Cumhuriyet
|6.526
|6.625
|9,00
|
|Tam
|6.527
|6.605
|15,00
|
|Yarım
|3.194
|3.230
|8,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.614
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,87
|19,90
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,35
|
Seans Raporu
14:09
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-
14:24TIRE
Yüzde 6.93 oranında artışla 24.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 576, 453 adet işlem
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14:22BERA
Yüzde 9.01 oranında artışla 15.25 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 277, 151 adet işlem
-
14:21TCELL
Yüzde 4.16 oranında artışla 17.27 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 732, 874 adet işlem
-
14:20LIDER
Yüzde 4.12 oranında artışla 22.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 104, 665 adet işlem
-
14:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, ASELS, KRDMD