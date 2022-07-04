***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİş Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından Deniz Res Enerji Yatırımları A.Ş.'nin paylarının tamamının satın alınması işlemi 29.06.2022 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041053BIST