***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.07.2022 16:26
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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07.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(IOG) İş Portföy Gümüş Serbest Fon 01/06/2022 - 30/06/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041169
BIST
17:412.414
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -30,02
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.412
17:4116,8297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0752
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8529
En Düşük
16,7215
17:4117,5592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0803
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6178
En Düşük
17,4493
17:41979,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,63
|Açılış
|: 979,68
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
980,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler17:39
|OYAYO
|9,51
|10.240.199
|% 9,94
|
|PEGYO
|2,12
|39.831.769
|% 9,84
|
|MNDRS
|3,58
|36.245.924
|% 9,82
|
|BERA
|15,28
|423.714.607
|% 9,22
|
|KLKIM
|23,58
|130.492.307
|% 8,26
|
|CANTE
|39,76
|83.570.388
|% -9,96
|
|BMSCH
|10,62
|100.486.294
|% -8,76
|
|MZHLD
|86,05
|20.542.146
|% -7,52
|
|MAKIM
|15,15
|206.688.194
|% -6,37
|
|YONGA
|22,22
|102.666
|% -6,09
|
|THYAO
|48,14
|2.625.099.312
|% -2,35
|
|KOZAL
|196,50
|1.778.114.168
|% 5,08
|
|SISE
|21,34
|1.632.618.625
|% 0,00
|
|EREGL
|26,24
|1.168.399.899
|% -3,03
|
|KOZAA
|28,64
|1.043.604.093
|% 2,80
|
|EKGYO
|2,84
|868.903.395
|% 1,07
|
|ODAS
|2,76
|414.607.725
|% -4,50
|
|YKBNK
|4,27
|481.540.390
|% -3,17
|
|TSKB
|1,99
|177.363.783
|% -2,93
|
|SISE
|21,34
|1.632.618.625
|% 0,00
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8198
|16,8296
|% 0,45
|
|Euro
|17,5484
|17,5599
|% 0,46
|
|Sterlin
|20,3449
|20,4469
|% 0,68
|
|Frank
|17,4402
|17,5453
|% 0,29
|
|Riyal
|4,4711
|4,4936
|% 0,44
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|-1,05
|
|Altın Gr.
|979
|979
|3,21
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.541
|6.630
|40,00
|
|Yarım
|3.202
|3.242
|20,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.620
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,94
|19,96
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,77
|0,05
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,16
|