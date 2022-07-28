***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.07.2022 14:11
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048542
BIST
14:392.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 23,49
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.561
14:3917,9139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0348
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
14:3918,1902
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0841
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
14:391.001,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,63
|Açılış
|: 1.001,87
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.007,79
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler14:39
|LUKSK
|66,60
|16.522.610
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|NTGAZ
|11,30
|66.256.858
|% 9,92
|
|LIDFA
|9,90
|151.253.480
|% -9,34
|
|MTRKS
|57,00
|17.124.247
|% -8,29
|
|FENER
|50,25
|232.697.241
|% -7,97
|
|MIPAZ
|7,66
|26.691.650
|% -5,78
|
|UFUK
|74,50
|4.200.703
|% -5,70
|
|THYAO
|50,45
|1.914.079.474
|% 1,51
|
|SISE
|21,60
|1.211.405.263
|% 2,18
|
|YKBNK
|4,75
|806.725.855
|% -1,25
|
|EKGYO
|3,25
|738.214.941
|% 0,93
|
|AKBNK
|8,69
|645.344.036
|% -1,59
|
|EKGYO
|3,25
|738.214.941
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,75
|806.725.855
|% -1,25
|
|SKBNK
|1,64
|236.223.880
|% 1,23
|
|TSKB
|2,62
|292.894.461
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,33
|252.252.818
|% 5,43
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9022
|17,9139
|% 0,19
|
|Euro
|18,1619
|18,1902
|% -0,46
|
|Sterlin
|21,6218
|21,7302
|% -0,23
|
|Frank
|18,5246
|18,6362
|% -0,19
|
|Riyal
|4,7510
|4,7749
|% 0,10
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|5,90
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.003
|5,37
|
|Cumhuriyet
|6.701
|6.802
|69,00
|
|Tam
|6.734
|6.787
|-4,00
|
|Yarım
|3.281
|3.318
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.659
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,38
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,14
|0,16
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,98
|
Seans Raporu
14:39
daha fazla
-
14:54KONKA
Yüzde 4.55 oranında artışla 21.58 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 412, 202 adet işlem
-
14:53BIZIM
Yüzde 7.21 oranında artışla 22.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 441, 427 adet işlem
-
14:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, YKBNK, SAHOL
-
14:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TOASO, GUBRF, SISE
-
14:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 44 artarak (% 0.82 ) 2, 261