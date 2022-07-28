***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.07.2022 14:12
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048543
BIST
14:412.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 24,02
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.561
14:4117,9131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0340
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
14:4118,1838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0905
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
14:411.001,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,15
|Açılış
|: 1.001,39
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.007,79
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler14:41
|LUKSK
|66,60
|16.522.610
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|NTGAZ
|11,30
|67.235.608
|% 9,92
|
|LIDFA
|9,90
|151.695.980
|% -9,34
|
|FENER
|49,86
|246.750.315
|% -8,68
|
|MTRKS
|57,30
|17.163.782
|% -7,80
|
|UFUK
|74,50
|4.225.586
|% -5,70
|
|MIPAZ
|7,68
|26.853.834
|% -5,54
|
|THYAO
|50,50
|1.926.213.768
|% 1,61
|
|SISE
|21,62
|1.225.338.525
|% 2,27
|
|YKBNK
|4,76
|807.894.373
|% -1,04
|
|EKGYO
|3,25
|738.919.451
|% 0,93
|
|AKBNK
|8,71
|680.084.616
|% -1,36
|
|EKGYO
|3,25
|738.919.451
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,76
|807.894.373
|% -1,04
|
|SKBNK
|1,65
|238.740.530
|% 1,85
|
|TSKB
|2,62
|292.987.246
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,33
|252.377.655
|% 5,43
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9120
|17,9131
|% 0,19
|
|Euro
|18,1600
|18,1838
|% -0,50
|
|Sterlin
|21,6199
|21,7283
|% -0,24
|
|Frank
|18,5245
|18,6361
|% -0,19
|
|Riyal
|4,7520
|4,7758
|% 0,12
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|6,30
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|4,91
|
|Cumhuriyet
|6.713
|6.815
|82,00
|
|Tam
|6.729
|6.784
|-7,00
|
|Yarım
|3.279
|3.316
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.658
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,40
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|0,16
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,99
|
Seans Raporu
14:41
daha fazla
-
14:56ULAS
Yüzde 4.78 oranında artışla 3.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 409, 310 adet işlem
-
14:55BIZIM
Yüzde 7.02 oranında artışla 21.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 443, 138 adet işlem
-
14:54KONKA
Yüzde 4.55 oranında artışla 21.58 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 412, 202 adet işlem
-
14:53BIZIM
Yüzde 7.21 oranında artışla 22.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 441, 427 adet işlem
-
14:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, YKBNK, SAHOL