***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.07.2022 14:13
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048544
BIST
15:412.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 15,39
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.555
15:4117,9332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0541
|Açılış
|: 17,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
15:4118,2820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
15:411.006,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 9,08
|Açılış
|: 1.006,32
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.007,79
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler15:38
|LUKSK
|66,60
|16.577.954
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|NTGAZ
|11,30
|72.308.879
|% 9,92
|
|LIDFA
|9,83
|162.199.999
|% -9,98
|
|FENER
|49,98
|299.399.873
|% -8,46
|
|MTRKS
|58,00
|18.817.426
|% -6,68
|
|KZBGY
|81,70
|74.263.575
|% -6,52
|
|UFUK
|75,00
|4.498.987
|% -5,06
|
|THYAO
|50,15
|2.121.911.779
|% 0,91
|
|SISE
|21,50
|1.346.780.157
|% 1,70
|
|YKBNK
|4,73
|909.227.815
|% -1,66
|
|EKGYO
|3,22
|815.873.971
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,65
|781.198.833
|% -2,04
|
|EKGYO
|3,22
|815.873.971
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,73
|909.227.815
|% -1,66
|
|SKBNK
|1,63
|247.939.089
|% 0,62
|
|TSKB
|2,61
|328.416.387
|% -0,38
|
|HLGYO
|2,29
|269.816.798
|% 3,62
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9213
|17,9300
|% 0,28
|
|Euro
|18,2539
|18,2762
|% 0,01
|
|Sterlin
|21,6914
|21,8002
|% 0,09
|
|Frank
|18,6272
|18,7394
|% 0,36
|
|Riyal
|4,7559
|4,7798
|% 0,20
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|13,57
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.006
|8,36
|
|Cumhuriyet
|6.693
|6.794
|61,00
|
|Tam
|6.718
|6.784
|-7,00
|
|Yarım
|3.273
|3.316
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.658
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,63
|19,67
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|0,28
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,06
|
Seans Raporu
15:38
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