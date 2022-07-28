***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.07.2022 14:13
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048545
BIST
16:032.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 8,41
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.552
16:0317,9331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0540
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
16:0318,2957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0214
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
16:031.004,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,42
|Açılış
|: 1.004,66
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.008,59
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler16:03
|PRKAB
|29,04
|256.449.253
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.600.199
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|LIDFA
|9,83
|162.772.105
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|78.596.283
|% -9,95
|
|FENER
|50,00
|317.020.932
|% -8,42
|
|MTRKS
|57,70
|19.189.810
|% -7,16
|
|YEOTK
|87,75
|149.939.405
|% -5,70
|
|THYAO
|50,25
|2.194.779.884
|% 1,11
|
|SISE
|21,52
|1.414.072.210
|% 1,80
|
|YKBNK
|4,72
|953.925.253
|% -1,87
|
|AKBNK
|8,60
|872.606.421
|% -2,60
|
|EKGYO
|3,22
|855.199.638
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,22
|855.199.638
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,72
|953.925.253
|% -1,87
|
|SKBNK
|1,64
|261.323.149
|% 1,23
|
|TSKB
|2,61
|331.446.093
|% -0,38
|
|ODAS
|3,77
|466.609.061
|% 2,17
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9285
|17,9331
|% 0,30
|
|Euro
|18,2696
|18,2957
|% 0,12
|
|Sterlin
|21,6922
|21,8010
|% 0,10
|
|Frank
|18,6463
|18,7587
|% 0,47
|
|Riyal
|4,7591
|4,7830
|% 0,27
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|8,75
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.008
|10,32
|
|Cumhuriyet
|6.696
|6.797
|64,00
|
|Tam
|6.727
|6.797
|6,00
|
|Yarım
|3.278
|3.323
|3,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.661
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,46
|19,49
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,34
|0,35
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,77
|
Seans Raporu
16:03
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16:18PSGYO
Yüzde 8.01 oranında artışla 3.10 lira fiyatla işlem gören hissede 76, 411, 779 adet işlem
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16:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 84 artarak (% 0.36 ) 2, 716
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16:17
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, PRKAB, ARTI
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16:17XU100
Endeks 2, 557 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 5 üstünde . İşlem hacmi 21, 210.00 milyon TL de
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16:17ULAS
Yüzde 5.73 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 510, 480 adet işlem