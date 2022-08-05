***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.08.2022 08:43
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.07.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(IOG) İş Portföy Gümüş Serbest Fon 01/07/2022 - 29/07/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052111
BIST
18:052.724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.734
En Düşük
2.701
18:0517,9243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0148
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9611
En Düşük
17,8915
18:0518,3953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0210
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4166
En Düşük
18,3517
18:051.032,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,62
|Açılış
|: 1.032,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DARDL
|4,29
|272.681.847
|% 10,00
|
|DAGHL
|24,86
|22.530.537
|% 10,00
|
|KRPLS
|8,26
|61.696.325
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|48.351.149
|% 9,99
|
|TMSN
|59,45
|556.631.860
|% 9,99
|
|KZBGY
|46,58
|158.094.934
|% -9,99
|
|SRVGY
|96,70
|89.266.275
|% -9,96
|
|SNGYO
|4,98
|80.590.936
|% -9,95
|
|TURGG
|220,50
|44.737.119
|% -8,96
|
|BRKO
|2,00
|4.760.621
|% -7,41
|
|THYAO
|55,30
|6.055.347.414
|% 0,55
|
|SISE
|23,76
|2.775.911.565
|% 2,06
|
|HEKTS
|38,24
|2.689.916.960
|% 7,66
|
|KARSN
|7,43
|1.762.676.789
|% 5,09
|
|SASA
|50,05
|1.470.196.562
|% 0,42
|
|TSKB
|3,11
|1.215.130.213
|% 8,36
|
|EKGYO
|3,23
|939.290.463
|% 2,22
|
|YKBNK
|5,06
|1.375.854.580
|% 2,85
|
|KARSN
|7,43
|1.762.676.789
|% 5,09
|
|ZOREN
|2,36
|412.188.529
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9267
|17,9421
|% 0,18
|
|Euro
|18,3518
|18,3897
|% 0,08
|
|Sterlin
|21,7029
|21,8117
|% -0,07
|
|Frank
|18,6703
|18,7827
|% -0,07
|
|Riyal
|4,7581
|4,7819
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|0,24
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|0,81
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.901
|6.996
|6,00
|
|Yarım
|3.363
|3.420
|2,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.710
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,26
|20,29
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,07
|
|B. Petrol
|94,34
|94,34
|0,22
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58CEMTS
Yüzde 9.96 oranında artışla 35.34 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 738, 284 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TKFEN, GUBRF
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 08 artarak (% 1.69 ) 2, 410
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRPLS, OZGYO, ORCAY, YEOTK, ISFIN, DARDL, EMNIS, DGGYO, CEMTS, DURDO
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, SRVGY, COSMO, BRKO, SNGYO