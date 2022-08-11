***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.08.2022 10:03
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054443
BIST
11:042.875
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 45,73
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.847
11:0417,9613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0923
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9613
En Düşük
17,8065
11:0418,5731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1583
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5731
En Düşük
18,3586
11:041.031,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,66
|Açılış
|: 1.031,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.032,15
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler11:04
|BARMA
|43,56
|5.546.364
|% 10,00
|
|ATSYH
|97,65
|764.014
|% 9,97
|
|IZMDC
|2,68
|102.290.195
|% 9,39
|
|ASUZU
|288,90
|87.066.131
|% 9,18
|
|VKFYO
|7,70
|34.844.948
|% 8,60
|
|OLMK
|11,65
|18.505.705
|% -8,98
|
|TIRE
|20,08
|118.110.259
|% -8,89
|
|PAMEL
|190,80
|7.489.269
|% -8,27
|
|KAPLM
|65,10
|324.849
|% -8,05
|
|QNBFB
|34,90
|150.977
|% -8,01
|
|THYAO
|61,35
|2.681.651.951
|% 2,00
|
|YKBNK
|5,52
|733.899.248
|% 2,03
|
|AKBNK
|10,00
|696.508.776
|% 2,04
|
|ISCTR
|6,18
|680.863.933
|% 2,32
|
|TUPRS
|296,00
|673.783.410
|% 4,12
|
|YKBNK
|5,52
|733.899.248
|% 2,03
|
|DOHOL
|4,22
|500.591.443
|% 0,72
|
|ISCTR
|6,18
|680.863.933
|% 2,32
|
|EKGYO
|3,62
|399.665.237
|% -0,28
|
|ALBRK
|1,71
|144.914.432
|% 6,87
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9492
|17,9613
|% 0,52
|
|Euro
|18,5637
|18,5731
|% 0,86
|
|Sterlin
|21,8731
|21,9828
|% 0,49
|
|Frank
|19,0079
|19,1224
|% 0,67
|
|Riyal
|4,7629
|4,7868
|% 0,49
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-5,17
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|0,65
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.909
|6.969
|-15,00
|
|Yarım
|3.367
|3.407
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.703
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,45
|20,49
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|-0,02
|
|B. Petrol
|96,76
|96,76
|-0,64
|