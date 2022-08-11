***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.08.2022 10:05
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054445
BIST
10:062.866
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 36,76
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.869
En Düşük
2.847
10:0617,9196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0506
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9462
En Düşük
17,8065
10:0618,5251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1103
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5261
En Düşük
18,3586
10:061.029,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,09
|Açılış
|: 1.029,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.031,09
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler10:01
|ATSYH
|97,65
|3.725.555
|% 9,97
|
|OBASE
|19,36
|248.621.822
|% 4,25
|
|INTEM
|98,50
|157.600
|% 3,63
|
|LIDFA
|6,92
|10.806.503
|% 3,28
|
|RAYSG
|12,00
|2.090.918
|% 2,56
|
|BRKO
|1,37
|4.343.594
|% -5,52
|
|IMASM
|60,00
|13.050.484
|% -3,23
|
|AVTUR
|2,29
|1.023.954
|% -1,72
|
|HUBVC
|9,04
|67.800
|% -1,42
|
|CMENT
|43,00
|415.070
|% -1,15
|
|THYAO
|60,15
|5.512.035.917
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,47
|2.698.434.324
|% 1,11
|
|AKBNK
|9,80
|2.205.997.956
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 0,00
|
|GARAN
|16,84
|1.919.364.348
|% 0,84
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,47
|2.698.434.324
|% 1,11
|
|ZOREN
|2,62
|868.235.743
|% 0,00
|
|ODAS
|4,00
|1.300.740.344
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,10
|1.538.392.334
|% 0,99
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9181
|17,9287
|% 0,33
|
|Euro
|18,4988
|18,5203
|% 0,57
|
|Sterlin
|21,8622
|21,9718
|% 0,44
|
|Frank
|18,9847
|19,0991
|% 0,55
|
|Riyal
|4,7569
|4,7807
|% 0,37
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-6,23
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|1,06
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.911
|6.965
|-19,00
|
|Yarım
|3.368
|3.405
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.702
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,50
|20,53
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,86
|0,02
|
|B. Petrol
|97,23
|97,23
|-0,17
|
Seans Raporu
10:01
daha fazla
-
10:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KOZAL, SASA
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10:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, BIMAS, TUPRS
-
10:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 95 artarak (% 1.44 ) 2, 540
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10:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BARMA, ATSYH, VKFYO
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10:17
DMSAS, ATSYH, BARMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında