***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.08.2022 10:06
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054446
BIST
10:052.867
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 37,08
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.869
En Düşük
2.847
10:0517,9284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0594
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9462
En Düşük
17,8065
10:0518,5266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1118
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5266
En Düşük
18,3586
10:051.029,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,09
|Açılış
|: 1.029,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.031,09
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler10:01
|ATSYH
|97,65
|3.725.555
|% 9,97
|
|OBASE
|19,36
|248.621.822
|% 4,25
|
|INTEM
|98,50
|157.600
|% 3,63
|
|LIDFA
|6,92
|10.806.503
|% 3,28
|
|RAYSG
|12,00
|2.090.918
|% 2,56
|
|BRKO
|1,37
|4.343.594
|% -5,52
|
|IMASM
|60,00
|13.050.484
|% -3,23
|
|AVTUR
|2,29
|1.023.954
|% -1,72
|
|HUBVC
|9,04
|67.800
|% -1,42
|
|CMENT
|43,00
|415.070
|% -1,15
|
|THYAO
|60,15
|5.512.035.917
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,47
|2.698.434.324
|% 1,11
|
|AKBNK
|9,80
|2.205.997.956
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 0,00
|
|GARAN
|16,84
|1.919.364.348
|% 0,84
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,47
|2.698.434.324
|% 1,11
|
|ZOREN
|2,62
|868.235.743
|% 0,00
|
|ODAS
|4,00
|1.300.740.344
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,10
|1.538.392.334
|% 0,99
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9128
|17,9367
|% 0,38
|
|Euro
|18,4984
|18,5206
|% 0,57
|
|Sterlin
|21,8630
|21,9727
|% 0,45
|
|Frank
|18,9838
|19,0982
|% 0,55
|
|Riyal
|4,7567
|4,7806
|% 0,36
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|-5,73
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.893
|6.959
|-25,00
|
|Yarım
|3.359
|3.402
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.701
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,54
|20,56
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|-0,02
|
|B. Petrol
|97,32
|97,32
|-0,08
|