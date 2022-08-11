***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.08.2022 10:00
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054435
BIST
12:502.856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 26,81
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
12:5017,9650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0960
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
12:5018,5878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1730
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5942
En Düşük
18,3586
12:501.033,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,54
|Açılış
|: 1.033,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.034,02
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler12:46
|BARMA
|43,56
|6.554.038
|% 10,00
|
|ATSYH
|97,65
|764.014
|% 9,97
|
|KIMMR
|4,24
|41.556.737
|% 9,84
|
|IZMDC
|2,69
|138.028.379
|% 9,80
|
|GSRAY
|5,92
|352.321.803
|% 8,62
|
|DOCO
|1.403,50
|20.107.512
|% -8,74
|
|TIRE
|20,12
|166.216.998
|% -8,71
|
|OLMK
|11,69
|31.654.183
|% -8,67
|
|PAMEL
|190,00
|10.940.507
|% -8,65
|
|KAPLM
|65,10
|324.849
|% -8,05
|
|THYAO
|60,50
|3.816.140.535
|% 0,58
|
|YKBNK
|5,53
|1.235.726.304
|% 2,22
|
|SISE
|24,32
|1.179.839.729
|% 1,33
|
|AKBNK
|10,00
|1.155.882.617
|% 2,04
|
|SASA
|53,25
|1.105.952.952
|% 0,85
|
|YKBNK
|5,53
|1.235.726.304
|% 2,22
|
|EKGYO
|3,62
|745.589.105
|% -0,28
|
|DOHOL
|4,20
|663.415.317
|% 0,24
|
|ISCTR
|6,16
|909.820.630
|% 1,99
|
|ALBRK
|1,73
|240.813.012
|% 8,12
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9587
|17,9647
|% 0,54
|
|Euro
|18,5685
|18,5869
|% 0,93
|
|Sterlin
|21,8753
|21,9850
|% 0,50
|
|Frank
|19,0065
|19,1210
|% 0,67
|
|Riyal
|4,7666
|4,7906
|% 0,57
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-3,74
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.034
|3,70
|
|Cumhuriyet
|6.895
|6.999
|-16,00
|
|Tam
|6.928
|6.978
|-6,00
|
|Yarım
|3.376
|3.411
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.705
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,49
|20,52
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,84
|0,00
|
|B. Petrol
|98,16
|98,16
|0,76
|