***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.08.2022 17:41
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058923
BIST
17:523.163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 17,22
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.174
En Düşük
3.111
17:5218,1915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0267
|Açılış
|: 18,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
17:5218,1673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0700
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,2407
En Düşük
18,0156
17:521.016,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,54
|Açılış
|: 1.016,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.020,67
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler17:50
|ADEL
|33,54
|41.812.796
|% 9,97
|
|DYOBY
|18,64
|65.900.143
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|41.001.622
|% 9,95
|
|VAKBN
|6,65
|1.960.966.274
|% 9,92
|
|DOGUB
|8,65
|12.736.166
|% 9,91
|
|MTRKS
|65,15
|4.712.866
|% -9,95
|
|HKTM
|19,29
|651.450.589
|% -9,94
|
|SILVR
|25,54
|3.526.103
|% -9,94
|
|BALAT
|12,14
|304.828
|% -9,94
|
|ANELE
|3,09
|49.806.375
|% -9,91
|
|PETKM
|13,60
|5.757.621.992
|% 3,82
|
|THYAO
|70,35
|5.715.600.805
|% 0,93
|
|YKBNK
|6,91
|3.730.061.593
|% -1,29
|
|HALKB
|7,72
|3.431.705.353
|% 8,27
|
|GARAN
|24,40
|3.279.953.283
|% -2,40
|
|YKBNK
|6,91
|3.730.061.593
|% -1,29
|
|EKGYO
|4,04
|1.969.243.612
|% 2,02
|
|HALKB
|7,72
|3.431.705.353
|% 8,27
|
|PETKM
|13,60
|5.757.621.992
|% 3,82
|
|ISCTR
|7,95
|3.036.287.067
|% 2,85
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1787
|18,1902
|% 0,14
|
|Euro
|18,1603
|18,1680
|% 0,39
|
|Sterlin
|21,2214
|21,3279
|% -0,19
|
|Frank
|18,6839
|18,7965
|% -0,21
|
|Riyal
|4,8275
|4,8517
|% 0,14
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-0,20
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|0,98
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.900
|15,00
|
|Tam
|6.816
|6.873
|-58,00
|
|Yarım
|3.321
|3.360
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.680
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,78
|18,81
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,01
|-0,05
|
|B. Petrol
|102
|102
|2,80
|
Seans Raporu
17:50
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, TAVHL, GARAN
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, HALKB, TUPRS
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 69 artarak (% 0.78 ) 2, 819
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKBN, DOGUB, ADEL, DYOBY, NTGAZ, DZGYO, BJKAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MTRKS, BALAT, ANELE, BRKO, SILVR