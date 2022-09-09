***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.09.2022 13:36
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061880
BIST
13:503.533
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 95,30
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
13:5018,2496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0266
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
13:5018,3802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1508
|Açılış
|: 18,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
13:501.013,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 12,24
|Açılış
|: 1.013,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler13:49
|GARAN
|26,18
|2.837.810.896
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|3.622.284.332
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.381.062.121
|% 9,99
|
|GRNYO
|4,96
|2.616.390
|% 9,98
|
|VAKBN
|12,95
|261.153.681
|% 9,93
|
|HEDEF
|9,15
|32.452.268
|% -6,73
|
|MTRKS
|35,80
|39.991.072
|% -6,14
|
|ROYAL
|4,93
|5.322.492
|% -5,37
|
|DOGUB
|9,69
|4.486.330
|% -4,63
|
|HUNER
|4,10
|114.833.093
|% -3,76
|
|AKBNK
|15,84
|9.957.117.619
|% 4,55
|
|YKBNK
|9,16
|6.412.017.037
|% 7,64
|
|EREGL
|32,52
|4.479.563.132
|% 5,24
|
|THYAO
|74,80
|3.866.694.370
|% 2,47
|
|ISCTR
|12,44
|3.622.284.332
|% 9,99
|
|YKBNK
|9,16
|6.412.017.037
|% 7,64
|
|EKGYO
|5,12
|3.269.836.124
|% 4,70
|
|AKBNK
|15,84
|9.957.117.619
|% 4,55
|
|ISCTR
|12,44
|3.622.284.332
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,05
|3.157.091.523
|% 8,33
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2276
|18,2404
|% 0,10
|
|Euro
|18,3718
|18,3821
|% 0,84
|
|Sterlin
|21,1075
|21,2134
|% 0,97
|
|Frank
|18,9319
|19,0460
|% 1,18
|
|Riyal
|4,8390
|4,8632
|% 0,06
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|17,69
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|12,24
|
|Cumhuriyet
|6.764
|6.866
|36,00
|
|Tam
|6.804
|6.873
|44,00
|
|Yarım
|3.315
|3.355
|17,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.678
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,71
|18,73
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,03
|0,15
|
|B. Petrol
|90,84
|90,84
|1,69
|