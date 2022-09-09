***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.09.2022 13:44
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061887
BIST
14:543.536
En Yüksek
|Değişim
|: 2,87%
|| 98,51
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
14:5418,2420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0190
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
14:5418,3245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0951
|Açılış
|: 18,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
14:541.010,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 8,96
|Açılış
|: 1.010,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler14:52
|GARAN
|26,18
|2.850.561.839
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|3.733.932.088
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.387.265.363
|% 9,99
|
|GRNYO
|4,96
|3.139.834
|% 9,98
|
|KRDMD
|14,26
|3.730.312.088
|% 9,95
|
|DIRIT
|3,25
|180.487
|% -7,67
|
|HEDEF
|9,16
|35.789.721
|% -6,63
|
|DOGUB
|9,57
|5.123.351
|% -5,81
|
|MTRKS
|36,00
|41.871.056
|% -5,61
|
|BRMEN
|3,70
|462.437
|% -5,61
|
|AKBNK
|15,96
|11.640.055.081
|% 5,35
|
|YKBNK
|9,12
|6.932.417.616
|% 7,17
|
|EREGL
|33,18
|6.070.284.631
|% 7,38
|
|THYAO
|73,85
|4.414.329.364
|% 1,16
|
|EKGYO
|5,13
|4.124.996.097
|% 4,91
|
|EKGYO
|5,13
|4.124.996.097
|% 4,91
|
|YKBNK
|9,12
|6.932.417.616
|% 7,17
|
|AKBNK
|15,96
|11.640.055.081
|% 5,35
|
|ISCTR
|12,44
|3.733.932.088
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.730.312.088
|% 9,95
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2355
|18,2420
|% 0,10
|
|Euro
|18,3169
|18,3245
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,0372
|21,1427
|% 0,63
|
|Frank
|18,9052
|19,0191
|% 1,04
|
|Riyal
|4,8384
|4,8627
|% 0,05
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|12,23
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|10,84
|
|Cumhuriyet
|6.763
|6.865
|35,00
|
|Tam
|6.795
|6.852
|23,00
|
|Yarım
|3.311
|3.355
|17,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.676
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,67
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,98
|0,10
|
|B. Petrol
|90,89
|90,89
|1,74
|
Seans Raporu
14:52
daha fazla
-
15:07RALYH
Yüzde 8.09 oranında artışla 21.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 958, 866 adet işlem
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15:06HALKB
Yüzde 9.99 oranında artışla 13.76 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 186, 358 adet işlem
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15:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 128, 7 artarak (% 3.42 ) 3, 895
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15:03XU100
Endeks 3, 537 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 91 üstünde . İşlem hacmi 69, 762.00 milyon TL de
-
15:03KRDMB
Yüzde 9.33 oranında artışla 11.02 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 369, 886 adet işlem