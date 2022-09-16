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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

16.09.2022 15:17
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

Iş Portföy Ihracatçı Şirketler  Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahnamesi 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063561


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BIST En Aktif Hisseler15:19
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZFAS 3,63 15.250.183 % 10,00  
ALMAD 3,53 23.031.080 % 9,97  
EMNIS 56,85 230.944 % 9,96  
OZRDN 20,34 15.524.346 % 9,95  
MERKO 5,92 26.759.059 % 9,83  
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15:19 Alış Satış %  
Dolar 18,2747 18,2797 % 0,08  
Euro 18,2121 18,2238 % -0,23  
Sterlin 20,7626 20,8667 % -0,61  
Frank 18,9173 19,0313 % -0,03  
Riyal 4,8490 4,8733 % 0,00  
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15:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.664 1.664 -0,91  
Altın Gr. 978 978 -0,17  
Cumhuriyet 6.615 6.717 -69,00  
Tam 6.642 6.700 -12,00  
Yarım 3.236 3.275 -6,00  
Çeyrek 1.623 1.637 -4,00  
Gümüş.Ons 19,04 19,07 -0,12  
Gümüş Gr. 11,16 11,18 -0,09  
B. Petrol 92,09 92,09 1,23  
Seans Raporu 15:19
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