***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.09.2022 15:17
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Iş Portföy Ihracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063561
BIST
15:193.361
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -2,45
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.399
En Düşük
3.318
15:1918,2797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0144
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
15:1918,2238
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0413
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3107
En Düşük
18,1814
15:19978,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,57
|Açılış
|: 978,51
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
980,18
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler15:19
|IZFAS
|3,63
|15.250.183
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,53
|23.031.080
|% 9,97
|
|EMNIS
|56,85
|230.944
|% 9,96
|
|OZRDN
|20,34
|15.524.346
|% 9,95
|
|MERKO
|5,92
|26.759.059
|% 9,83
|
|NTHOL
|10,73
|16.191.388
|% -9,98
|
|VAKBN
|10,39
|74.087.433
|% -9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.000.253
|% -9,97
|
|HALKB
|9,94
|2.652.124.676
|% -9,96
|
|ISGYO
|17,08
|56.865.144
|% -9,96
|
|AKBNK
|12,13
|5.209.135.629
|% -5,09
|
|ISCTR
|8,64
|4.792.515.249
|% -5,68
|
|YKBNK
|7,22
|4.331.159.983
|% 1,98
|
|ASELS
|35,06
|4.201.246.091
|% 3,54
|
|GARAN
|21,82
|3.756.914.064
|% -8,93
|
|YKBNK
|7,22
|4.331.159.983
|% 1,98
|
|ISCTR
|8,64
|4.792.515.249
|% -5,68
|
|EKGYO
|4,22
|1.981.055.143
|% 6,03
|
|AKBNK
|12,13
|5.209.135.629
|% -5,09
|
|HALKB
|9,94
|2.652.124.676
|% -9,96
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2747
|18,2797
|% 0,08
|
|Euro
|18,2121
|18,2238
|% -0,23
|
|Sterlin
|20,7626
|20,8667
|% -0,61
|
|Frank
|18,9173
|19,0313
|% -0,03
|
|Riyal
|4,8490
|4,8733
|% 0,00
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|-0,91
|
|Altın Gr.
|978
|978
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|6.615
|6.717
|-69,00
|
|Tam
|6.642
|6.700
|-12,00
|
|Yarım
|3.236
|3.275
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.637
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,04
|19,07
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|-0,09
|
|B. Petrol
|92,09
|92,09
|1,23
|