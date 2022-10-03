***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.10.2022 12:21
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
İş Porıföy Delta Serbest (TL) Fonun (Fon) katılma paylannın ihracına ilişkin izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066719
BIST
13:463.277
En Yüksek
|Değişim
|: 3,04%
|| 96,77
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.277
En Düşük
3.196
13:4618,5696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0679
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5700
En Düşük
18,4910
13:4618,2139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0776
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
13:46993,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,13
|Açılış
|: 993,35
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler13:45
|AYES
|39,60
|892.937
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|79.892.009
|% 9,99
|
|SODSN
|24,72
|309.329
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,92
|175.715.046
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,15
|21.071.264
|% 9,69
|
|ULUFA
|4,50
|11.152.928
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|434.854
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|22.004.836
|% -9,91
|
|ATSYH
|130,00
|2.908.230
|% -7,80
|
|GMTAS
|3,69
|19.813.951
|% -7,29
|
|THYAO
|74,85
|4.040.267.035
|% 6,02
|
|SASA
|70,00
|1.682.013.498
|% 2,64
|
|TUPRS
|313,10
|1.428.501.749
|% 8,11
|
|ASELS
|30,10
|1.100.457.825
|% 2,73
|
|YKBNK
|7,29
|1.047.768.336
|% 3,11
|
|EKGYO
|3,98
|939.422.963
|% 2,84
|
|YKBNK
|7,29
|1.047.768.336
|% 3,11
|
|ODAS
|6,42
|698.934.848
|% 1,26
|
|AKBNK
|11,66
|964.960.393
|% 3,28
|
|ISCTR
|7,79
|589.074.246
|% 3,59
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5669
|18,5697
|% 0,37
|
|Euro
|18,1857
|18,2122
|% 0,42
|
|Sterlin
|20,7394
|20,8434
|% 0,66
|
|Frank
|18,6958
|18,8084
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9258
|4,9505
|% 0,32
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|4,21
|
|Altın Gr.
|994
|994
|5,52
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.743
|19,00
|
|Tam
|6.684
|6.740
|8,00
|
|Yarım
|3.252
|3.292
|1,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.646
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,41
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,56
|0,23
|
|B. Petrol
|88,27
|88,27
|3,13
|