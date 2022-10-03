***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.10.2022 18:01
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.09.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(IJT) İş Portföy Tarım Serbest Fon 01/09/2022 - 30/09/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066812
BIST
17:493.387
En Yüksek
|Değişim
|: 6,51%
|| 207,13
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.388
En Düşük
3.196
17:4918,5415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0398
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5709
En Düşük
18,4910
17:4918,2469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1106
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
17:491.006,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 18,10
|Açılış
|: 1.006,32
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
1.008,27
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler17:47
|AYES
|39,60
|1.579.165
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|104.725.431
|% 9,99
|
|TUPRS
|318,50
|2.221.381.220
|% 9,98
|
|ISCTR
|8,27
|1.578.556.282
|% 9,97
|
|VAKBN
|7,62
|1.301.615.919
|% 9,96
|
|ULUFA
|4,50
|12.585.917
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|453.860
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|23.244.298
|% -9,91
|
|EMNIS
|43,90
|173.502
|% -7,15
|
|GMTAS
|3,71
|31.204.672
|% -6,78
|
|THYAO
|77,40
|6.479.475.946
|% 9,63
|
|SASA
|71,10
|3.369.835.313
|% 4,25
|
|ASELS
|31,78
|2.631.890.172
|% 8,46
|
|YKBNK
|7,77
|2.278.788.127
|% 9,90
|
|TUPRS
|318,50
|2.221.381.220
|% 9,98
|
|EKGYO
|4,22
|2.170.847.390
|% 9,04
|
|HALKB
|7,67
|1.586.529.770
|% 9,89
|
|ODAS
|6,63
|1.253.816.246
|% 4,57
|
|VAKBN
|7,62
|1.301.615.919
|% 9,96
|
|AKFGY
|3,31
|537.631.230
|% 9,60
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5349
|18,5416
|% 0,22
|
|Euro
|18,2242
|18,2437
|% 0,59
|
|Sterlin
|20,8380
|20,9425
|% 1,14
|
|Frank
|18,6792
|18,7917
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9165
|4,9412
|% 0,13
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.686
|24,25
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|19,04
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.758
|6.826
|94,00
|
|Yarım
|3.288
|3.334
|43,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.667
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|20,35
|20,38
|1,33
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,17
|0,83
|
|B. Petrol
|88,35
|88,35
|3,21
|
Seans Raporu
17:47
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, VESTL, TOASO
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, ISCTR, GARAN