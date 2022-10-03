***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.10.2022 18:03
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.09.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(IUV) İş Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon 01/09/2022 - 30/09/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066816
BIST
18:053.392
En Yüksek
|Değişim
|: 6,67%
|| 212,14
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.392
En Düşük
3.196
18:0518,5506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0489
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5709
En Düşük
18,4910
18:0518,2145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0782
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
18:051.011,69
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 23,47
|Açılış
|: 1.011,69
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
1.011,97
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ESCOM
|23,32
|45.790.266
|% 10,00
|
|AYES
|39,60
|2.707.924
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|113.453.296
|% 9,99
|
|THYAO
|77,65
|6.898.571.482
|% 9,99
|
|TUPRS
|318,50
|2.283.884.206
|% 9,98
|
|ULUFA
|4,50
|12.873.539
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|453.896
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|23.527.058
|% -9,91
|
|BRKO
|2,00
|1.033.198
|% -6,98
|
|GMTAS
|3,75
|32.875.379
|% -5,78
|
|THYAO
|77,65
|6.898.571.482
|% 9,99
|
|SASA
|71,30
|3.525.447.496
|% 4,55
|
|ASELS
|31,88
|2.866.638.077
|% 8,81
|
|TUPRS
|318,50
|2.283.884.206
|% 9,98
|
|YKBNK
|7,77
|2.283.763.460
|% 9,90
|
|EKGYO
|4,24
|2.280.294.176
|% 9,56
|
|SKBNK
|1,92
|653.326.609
|% 3,78
|
|YKBNK
|7,77
|2.283.763.460
|% 9,90
|
|TSKB
|2,65
|723.943.739
|% 8,16
|
|HALKB
|7,67
|1.587.884.169
|% 9,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5364
|18,5516
|% 0,27
|
|Euro
|18,1872
|18,2161
|% 0,44
|
|Sterlin
|20,8440
|20,9486
|% 1,17
|
|Frank
|18,5854
|18,6973
|% -0,46
|
|Riyal
|4,9181
|4,9427
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.696
|34,72
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|21,20
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.758
|6.840
|108,00
|
|Yarım
|3.288
|3.341
|50,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.670
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,64
|1,59
|
|Gümüş Gr.
|12,23
|12,25
|0,92
|
|B. Petrol
|88,77
|88,77
|3,63
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 3, 380 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 6, 3 üstünde . İşlem hacmi 58, 263.00 milyon TL de
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17:58ALBRK
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 811, 388 adet işlem
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17:56ESCOM
Yüzde 9.43 oranında artışla 23.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 764, 274 adet işlem
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, VESTL, TOASO
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, ISCTR, GARAN