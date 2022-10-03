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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

03.10.2022 18:03
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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05.09.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

(IUF) İş Portföy 
 
Yedinci Serbest (Döviz-Avro) 
 
Fon 01/09/2022 - 30/09/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066817


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ESCOM 23,32 45.790.266 % 10,00  
AYES 39,60 2.707.924 % 10,00  
BARMA 49,98 113.453.296 % 9,99  
THYAO 77,65 6.898.571.482 % 9,99  
TUPRS 318,50 2.283.884.206 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5348 18,5484 % 0,25  
Euro 18,1886 18,2136 % 0,43  
Sterlin 20,8312 20,9357 % 1,11  
Frank 18,6138 18,7259 % -0,30  
Riyal 4,9179 4,9425 % 0,16  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.691 1.691 29,51  
Altın Gr. 1.007 1.007 18,46  
Cumhuriyet 6.685 6.786 62,00  
Tam 6.742 6.821 89,00  
Yarım 3.280 3.332 41,00  
Çeyrek 1.645 1.666 20,00  
Gümüş.Ons 20,52 20,54 1,49  
Gümüş Gr. 12,19 12,20 0,87  
B. Petrol 88,23 88,23 3,09  
Seans Raporu 18:05
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