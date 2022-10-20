***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.10.2022 10:27
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
İş Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest (TL) Fon'un katılma paylannın ihracına ilişkin izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073029
BIST
10:363.906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 25,92
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.908
En Düşük
3.878
10:3618,6004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0045
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6277
En Düşük
18,5562
10:3618,2169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0433
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,2350
En Düşük
18,1338
10:36975,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,83
|Açılış
|: 974,94
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
977,31
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler10:34
|PENTA
|644,10
|12.660.878
|% 9,99
|
|SMRTG
|69,00
|34.568.517
|% 9,96
|
|ERCB
|58,00
|176.989.591
|% 9,95
|
|TRCAS
|22,78
|52.503.884
|% 9,94
|
|MZHLD
|122,80
|20.296.710
|% 9,94
|
|BRKO
|1,67
|370.683
|% -7,73
|
|ISSEN
|43,72
|10.460.492
|% -7,22
|
|ROYAL
|4,58
|446.654
|% -7,10
|
|MEGAP
|4,15
|4.846.140
|% -3,71
|
|MEGAP
|4,15
|4.846.140
|% -3,71
|
|THYAO
|99,15
|1.305.672.945
|% 1,80
|
|VAKBN
|8,82
|742.293.874
|% 2,56
|
|ASELS
|32,78
|700.065.428
|% 0,06
|
|HALKB
|8,68
|683.364.895
|% 1,88
|
|KONTR
|88,15
|670.458.706
|% -2,38
|
|EKGYO
|4,52
|613.011.596
|% 1,57
|
|VAKBN
|8,82
|742.293.874
|% 2,56
|
|HALKB
|8,68
|683.364.895
|% 1,88
|
|YKBNK
|9,72
|610.037.399
|% -0,10
|
|IHLGM
|0,93
|57.179.339
|% 2,20
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5934
|18,5980
|% 0,01
|
|Euro
|18,1981
|18,2085
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,8146
|20,9190
|% 0,26
|
|Frank
|18,4135
|18,5244
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9324
|4,9572
|% 0,17
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.630
|1.630
|0,87
|
|Altın Gr.
|973
|974
|1,17
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.634
|6.716
|3,00
|
|Yarım
|3.233
|3.284
|2,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.643
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,43
|18,46
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,01
|-0,02
|
|B. Petrol
|93,31
|93,31
|0,90
|
Seans Raporu
10:34
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10:49IHGZT
Yüzde 6.33 oranında artışla 0.84 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 710, 669 adet işlem
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10:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 89 artarak (% 0.42 ) 4, 277
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10:48
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, GUSGR
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10:48
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, VAKBN, HALKB
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10:48XU100
Endeks 3, 899 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 14, 665.00 milyon TL de