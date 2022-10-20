***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.10.2022 10:28
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Okyanus Serbest (TL) Özel Fon katılma paylarının ihracına ilişkin izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073030
BIST
10:213.893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 13,02
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.899
En Düşük
3.878
10:2118,5995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0036
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6277
En Düşük
18,5562
10:2118,3000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,1000
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,3700
En Düşük
18,2700
10:21974,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,47
|Açılış
|: 974,85
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
977,31
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler10:21
|PENTA
|644,10
|12.521.108
|% 9,99
|
|SMRTG
|69,00
|32.854.281
|% 9,96
|
|ERCB
|58,00
|134.089.121
|% 9,95
|
|TRCAS
|22,78
|51.321.647
|% 9,94
|
|MZHLD
|122,80
|20.077.144
|% 9,94
|
|BRKO
|1,67
|370.683
|% -7,73
|
|ISSEN
|43,72
|10.460.492
|% -7,22
|
|ROYAL
|4,58
|446.654
|% -7,10
|
|AZTEK
|19,34
|20.390.970
|% -3,88
|
|EGEPO
|12,38
|5.305.541
|% -3,88
|
|THYAO
|98,25
|810.835.597
|% 0,87
|
|ASELS
|32,74
|623.722.581
|% -0,06
|
|KONTR
|90,10
|581.336.543
|% -0,22
|
|EKGYO
|4,52
|463.775.237
|% 1,57
|
|VAKBN
|8,58
|451.298.343
|% -0,23
|
|EKGYO
|4,52
|463.775.237
|% 1,57
|
|ODAS
|8,01
|421.093.960
|% 3,76
|
|VAKBN
|8,58
|451.298.343
|% -0,23
|
|HALKB
|8,40
|411.448.035
|% -1,41
|
|YKBNK
|9,67
|448.752.023
|% -0,62
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5937
|18,5995
|% 0,02
|
|Euro
|18,2900
|18,3000
|% -0,54
|
|Sterlin
|20,8098
|20,9141
|% 0,23
|
|Frank
|18,4152
|18,5261
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9328
|4,9575
|% 0,18
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.630
|1.630
|0,76
|
|Altın Gr.
|973
|974
|1,17
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.634
|6.716
|3,00
|
|Yarım
|3.233
|3.284
|2,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.643
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,43
|18,46
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|11,01
|-0,03
|
|B. Petrol
|93,28
|93,28
|0,87
|