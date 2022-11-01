***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.11.2022 17:22
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
İş Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075942
BIST
17:104.042
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 62,98
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
17:1018,6215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0150
|Açılış
|: 92,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 92,8100
|
18,6707
En Düşük
18,5879
17:1018,4487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0451
|Açılış
|: 14,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1100
|
18,5502
En Düşük
18,3744
17:1011,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 0,22
|Açılış
|: 11,69
|
|Önceki Kapanış
|: 11,47
|
12,00
En Düşük
11,45
BIST En Aktif Hisseler17:08
|AKCNS
|48,40
|60.515.579
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.777.692
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|75.109.991
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|269.104.400
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|2.755.396
|% 9,97
|
|YKSLN
|10,73
|109.613.161
|% -9,68
|
|TRCAS
|21,80
|320.182.558
|% -8,48
|
|VERTU
|32,92
|159.516.459
|% -8,04
|
|LIDER
|48,90
|147.072.119
|% -7,74
|
|PNSUT
|46,96
|83.295.778
|% -7,74
|
|THYAO
|101,40
|5.418.554.847
|% 0,10
|
|SASA
|129,20
|3.853.411.603
|% 7,49
|
|ASELS
|33,20
|3.225.221.580
|% 3,04
|
|SISE
|33,00
|3.079.852.219
|% -0,66
|
|AKBNK
|14,62
|2.682.844.285
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,48
|2.547.662.693
|% 1,59
|
|YKBNK
|9,32
|2.366.626.837
|% 1,19
|
|ISCTR
|9,15
|2.073.449.469
|% -1,82
|
|AKBNK
|14,62
|2.682.844.285
|% 0,00
|
|TSKB
|3,00
|533.881.911
|% -0,33
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6142
|18,6211
|% 0,08
|
|Euro
|18,4406
|18,4501
|% 0,25
|
|Sterlin
|21,3551
|21,4622
|% 0,45
|
|Frank
|18,5828
|18,6947
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9396
|4,9644
|% 0,10
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.646
|12,10
|
|Altın Gr.
|986
|986
|9,53
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|39,00
|
|Tam
|6.629
|6.688
|37,00
|
|Yarım
|3.230
|3.267
|18,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.633
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,58
|19,61
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|0,30
|
|B. Petrol
|94,64
|94,64
|1,83
|
Seans Raporu
17:08
daha fazla
-
17:23TKNSA
Yüzde 8.95 oranında artışla 20.32 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 995, 417 adet işlem
-
17:22BERA
Yüzde 5.41 oranında artışla 24.18 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 484, 050 adet işlem
-
17:21XU100
Endeks 4, 038 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 48 üstünde . İşlem hacmi 68, 907.00 milyon TL de
-
17:20TUCLK
Yüzde 9.95 oranında artışla 29.16 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 796, 164 adet işlem
-
17:19ISKPL
Yüzde 8.24 oranında artışla 8.01 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 402, 234 adet işlem