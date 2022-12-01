***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.12.2022 17:49
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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03.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(IDF) İş Portföy Serbest (Döviz) Fon 01/11/2022 -30/11/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083713
BIST
18:055.046
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 68,55
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.002
18:0518,6381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 18,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
18:0519,5681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1706
|Açılış
|: 19,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,6338
En Düşük
19,3596
18:051.077,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 17,04
|Açılış
|: 1.077,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.080,95
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KOZAL
|404,80
|4.552.405.933
|% 10,00
|
|ADEL
|78,65
|23.877.585
|% 10,00
|
|BRLSM
|15,29
|261.147.758
|% 10,00
|
|AKMGY
|81,95
|29.072.552
|% 10,00
|
|CMENT
|84,15
|2.568.758
|% 10,00
|
|YONGA
|41,06
|3.324.551
|% -9,96
|
|EUYO
|4,49
|10.888.252
|% -8,55
|
|KERVN
|1,17
|647.969
|% -7,87
|
|KENT
|201,30
|4.338.454
|% -7,24
|
|KGYO
|29,80
|83.346.532
|% -6,52
|
|THYAO
|124,40
|9.113.075.868
|% 3,67
|
|KRDMD
|15,34
|6.250.075.382
|% 4,14
|
|EREGL
|42,48
|5.817.817.615
|% -0,42
|
|SISE
|39,46
|4.904.513.208
|% 0,92
|
|PETKM
|18,04
|4.797.383.309
|% 0,84
|
|EKGYO
|7,14
|3.445.215.506
|% 3,63
|
|SKBNK
|2,73
|1.144.525.890
|% 0,74
|
|KRDMD
|15,34
|6.250.075.382
|% 4,14
|
|ISCTR
|10,86
|4.288.059.060
|% 4,83
|
|YKBNK
|11,84
|4.235.922.400
|% -1,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6261
|18,6294
|% -0,01
|
|Euro
|19,5461
|19,5591
|% 0,83
|
|Sterlin
|22,7825
|22,8968
|% 1,75
|
|Frank
|19,7629
|19,8820
|% 0,73
|
|Riyal
|4,9406
|4,9653
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|29,15
|
|Altın Gr.
|1.077
|1.078
|17,30
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|132,00
|
|Tam
|7.184
|7.253
|98,00
|
|Yarım
|3.484
|3.546
|48,00
|
|Çeyrek
|1.748
|1.772
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,52
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|13,47
|13,49
|0,19
|
|B. Petrol
|88,53
|88,53
|1,56
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SNICA
Yüzde 9.99 oranında artışla 35.46 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 905, 444 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 5, 035 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 16 üstünde . İşlem hacmi 109, 371.00 milyon TL de
-
17:58UFUK
Yüzde 6.88 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 664 adet işlem
-
17:57KLMSN
Yüzde 6.02 oranında artışla 24.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 683, 481 adet işlem
-
17:56YYAPI
Yüzde 9.91 oranında artışla 2.44 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 680, 569 adet işlem