***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.12.2022 10:25
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Kalamış Serbest (Döviz) Özel Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087444
BIST
11:005.220
En Yüksek
|Değişim
|: 3,04%
|| 153,79
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.221
En Düşük
5.174
11:0018,6500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0279
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6537
En Düşük
18,6022
11:0019,8613
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0381
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9336
En Düşük
19,8363
11:001.072,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -9,09
|Açılış
|: 1.072,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.071,60
BIST En Aktif Hisseler11:00
|UZERB
|196,90
|609.406
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|143.700.478
|% 9,99
|
|PLTUR
|11,01
|263.678
|% 9,99
|
|BTCIM
|44,76
|34.408.630
|% 9,98
|
|TDGYO
|14,92
|23.117.623
|% 9,95
|
|RALYH
|46,28
|232.512.352
|% -4,66
|
|MZHLD
|12,89
|44.127.381
|% -4,52
|
|SILVR
|20,20
|81.800.506
|% -3,35
|
|KUYAS
|27,08
|155.038.660
|% -3,22
|
|KRONT
|126,40
|24.420.697
|% -2,02
|
|THYAO
|141,90
|1.646.045.187
|% 3,58
|
|ENKAI
|25,38
|1.597.324.530
|% 8,93
|
|ASELS
|58,35
|1.281.149.914
|% 3,46
|
|KRDMD
|18,59
|1.224.871.416
|% 4,38
|
|EKGYO
|8,11
|1.126.740.114
|% 2,01
|
|EKGYO
|8,11
|1.126.740.114
|% 2,01
|
|SKBNK
|2,81
|284.502.208
|% 3,31
|
|ISCTR
|11,55
|988.320.659
|% 3,40
|
|VAKBN
|11,00
|788.948.195
|% 3,68
|
|KRDMD
|18,59
|1.224.871.416
|% 4,38
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6468
|18,6500
|% 0,15
|
|Euro
|19,8444
|19,8613
|% -0,19
|
|Sterlin
|23,0207
|23,1361
|% -0,24
|
|Frank
|20,0433
|20,1641
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9455
|4,9703
|% 0,14
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.073
|-9,31
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.221
|7.277
|-51,00
|
|Yarım
|3.497
|3.557
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.754
|1.778
|-13,00
|
Seans Raporu
11:00
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11:15ALBRK
Yüzde 6.08 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 192, 585 adet işlem
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11:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 168, 15 artarak (% 3.09 ) 5, 603
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11:14XU100
Endeks 5, 216 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 96 üstünde . İşlem hacmi 24, 685.00 milyon TL de
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11:13PRKME
Yüzde 6.46 oranında artışla 27.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 742, 078 adet işlem