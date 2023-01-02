***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarInveo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Inveo Portföy MZ Serbest Özel Fon'un kuruculuğu, Şirketimiz tarafından İş Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı İş Portföy MZ Serbest Özel Fon unvanıyla kurucu sıfatıyla devralınmıştır. İş Portföy MZ Serbest Özel Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092348BIST