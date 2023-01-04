***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.01.2023 13:28
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.12.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(IJT) İş Portföy Tarım Serbest Fon 01/12/2022 - 31/12/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093065
BIST
16:175.549
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -77,37
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.538
16:1718,7471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0254
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
16:1719,9252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1591
|Açılış
|: 19,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
16:171.117,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 11,23
|Açılış
|: 1.117,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler16:17
|EYGYO
|22,90
|15.188.975
|% 9,99
|
|DYOBY
|29,20
|73.674.898
|% 9,94
|
|SAMAT
|21,02
|43.780.554
|% 9,94
|
|VERUS
|118,30
|32.271.890
|% 9,94
|
|TERA
|25,90
|323.876.426
|% 9,93
|
|ULUSE
|225,00
|55.271.199
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|9.352.373
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|4.962.314
|% -9,93
|
|LIDER
|88,55
|23.623.566
|% -9,09
|
|KMPUR
|104,40
|127.091.352
|% -8,02
|
|EREGL
|42,96
|9.884.441.162
|% 1,70
|
|KRDMD
|19,67
|6.982.013.112
|% 4,57
|
|EKGYO
|9,33
|6.164.476.517
|% -0,96
|
|ASELS
|65,45
|5.472.833.331
|% -5,28
|
|THYAO
|145,20
|5.381.159.834
|% -1,49
|
|EKGYO
|9,33
|6.164.476.517
|% -0,96
|
|KRDMD
|19,67
|6.982.013.112
|% 4,57
|
|EREGL
|42,96
|9.884.441.162
|% 1,70
|
|YKBNK
|11,71
|2.632.147.521
|% -0,17
|
|ISCTR
|12,67
|2.548.655.568
|% 0,00
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7408
|18,7471
|% 0,14
|
|Euro
|19,9111
|19,9252
|% 0,80
|
|Sterlin
|22,4837
|22,5965
|% 0,64
|
|Frank
|20,0954
|20,2165
|% 0,90
|
|Riyal
|4,9694
|4,9943
|% 0,14
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|20,31
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|11,45
|
|Cumhuriyet
|7.514
|7.628
|44,00
|
|Tam
|7.552
|7.609
|34,00
|
|Yarım
|3.657
|3.720
|17,00
|
|Çeyrek
|1.834
|1.860
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,56
|14,58
|0,16
|
|B. Petrol
|79,56
|79,56
|-2,54
|