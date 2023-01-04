***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.01.2023 13:29
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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01.12.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(FBV) İş Portföy Model Serbest Fon 01/12/2022 - 31/12/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093066
BIST
14:465.596
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -30,54
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.554
14:4618,7475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0258
|Açılış
|: 18,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
14:4619,9037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1376
|Açılış
|: 19,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
14:461.119,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 14,17
|Açılış
|: 1.119,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler14:46
|EYGYO
|22,90
|13.691.979
|% 9,99
|
|VERUS
|118,30
|31.247.885
|% 9,94
|
|DYOBY
|29,20
|72.659.059
|% 9,94
|
|TERA
|25,90
|321.770.497
|% 9,93
|
|KONYA
|4.168,70
|375.566.101
|% 9,78
|
|ULUSE
|225,00
|54.991.524
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|8.481.983
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|4.501.091
|% -9,93
|
|LIDER
|88,25
|19.849.353
|% -9,39
|
|DIRIT
|5,85
|888.164
|% -7,73
|
|EREGL
|43,00
|6.600.095.528
|% 1,80
|
|EKGYO
|9,45
|5.574.541.124
|% 0,32
|
|KRDMD
|19,63
|4.720.546.595
|% 4,36
|
|THYAO
|146,60
|4.688.197.069
|% -0,54
|
|ASELS
|66,10
|4.317.236.030
|% -4,34
|
|EKGYO
|9,45
|5.574.541.124
|% 0,32
|
|KRDMD
|19,63
|4.720.546.595
|% 4,36
|
|YKBNK
|11,85
|2.090.144.835
|% 1,02
|
|ISCTR
|12,89
|2.007.135.628
|% 1,74
|
|EREGL
|43,00
|6.600.095.528
|% 1,80
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7396
|18,7475
|% 0,14
|
|Euro
|19,8903
|19,9037
|% 0,70
|
|Sterlin
|22,5182
|22,6311
|% 0,79
|
|Frank
|20,1267
|20,2480
|% 1,06
|
|Riyal
|4,9707
|4,9957
|% 0,17
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|20,56
|
|Altın Gr.
|1.122
|1.122
|15,91
|
|Cumhuriyet
|7.524
|7.638
|54,00
|
|Tam
|7.569
|7.627
|52,00
|
|Yarım
|3.666
|3.728
|25,00
|
|Çeyrek
|1.838
|1.864
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,31
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|14,68
|14,70
|0,28
|
|B. Petrol
|80,10
|80,10
|-2,00
|
Seans Raporu
14:46
daha fazla
-
15:01OZSUB
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 16.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 397, 084 adet işlem
-
15:00RYSAS
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 21.98 lira fiyatla işlem gören hissede 378, 746 adet işlem
-
14:59SKTAS
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 275, 048 adet işlem
-
14:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 6 kaybederek (% -0.55 ) 6, 063
-
14:58XU100
Endeks 5, 593 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 6 altında . İşlem hacmi 73, 238.00 milyon TL de