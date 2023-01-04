***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.01.2023 13:31
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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01.12.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(IOG) İş Portföy Gümüş Serbest Fon 01/12/2022 - 31/12/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093069
BIST
16:525.536
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -90,90
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.514
16:5218,7595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0378
|Açılış
|: 18,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
16:5219,9087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1426
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
16:521.122,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 16,24
|Açılış
|: 1.122,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler16:50
|BFREN
|5.230,80
|314.645.476
|% 10,00
|
|EYGYO
|22,90
|15.900.867
|% 9,99
|
|DYOBY
|29,20
|76.148.371
|% 9,94
|
|SAMAT
|21,02
|46.156.105
|% 9,94
|
|VERUS
|118,30
|33.102.238
|% 9,94
|
|ULUSE
|225,00
|55.304.499
|% -10,00
|
|KRONT
|105,40
|10.611.749
|% -9,99
|
|MRGYO
|6,05
|9.661.776
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|5.105.881
|% -9,93
|
|SANEL
|20,78
|23.131.061
|% -8,30
|
|EREGL
|42,86
|10.828.035.037
|% 1,47
|
|KRDMD
|19,55
|7.577.176.669
|% 3,93
|
|EKGYO
|9,35
|6.565.974.733
|% -0,74
|
|ASELS
|65,25
|6.109.599.088
|% -5,57
|
|THYAO
|144,40
|5.849.157.208
|% -2,04
|
|EKGYO
|9,35
|6.565.974.733
|% -0,74
|
|KRDMD
|19,55
|7.577.176.669
|% 3,93
|
|EREGL
|42,86
|10.828.035.037
|% 1,47
|
|YKBNK
|11,67
|2.861.909.516
|% -0,51
|
|ISCTR
|12,64
|2.730.956.451
|% -0,24
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7408
|18,7458
|% 0,13
|
|Euro
|19,8972
|19,9094
|% 0,72
|
|Sterlin
|22,5382
|22,6512
|% 0,88
|
|Frank
|20,1358
|20,2571
|% 1,10
|
|Riyal
|4,9706
|4,9955
|% 0,16
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|23,34
|
|Altın Gr.
|1.122
|1.122
|16,17
|
|Cumhuriyet
|7.514
|7.628
|44,00
|
|Tam
|7.581
|7.638
|63,00
|
|Yarım
|3.671
|3.734
|31,00
|
|Çeyrek
|1.841
|1.867
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,62
|14,64
|0,21
|
|B. Petrol
|80,10
|80,10
|-2,00
|
Seans Raporu
16:50
daha fazla
-
17:05ARSAN
Yüzde -6.98 oranında düşüşle 11.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 741, 372 adet işlem
-
17:04DZGYO
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 3.93 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 021, 432 adet işlem
-
17:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -76, 33 kaybederek (% -1.53 ) 4, 904
-
17:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BFREN, SAMAT, TERA, EYGYO, DYOBY, VERUS
-
17:03
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MARTI, MRGYO, KRONT, ULUSE