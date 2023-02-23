***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
23.02.2023 10:32
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz İş Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı İş Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon İzahnamesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116246
BIST
11:355.079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 8,06
|Açılış
|: 5.057
|
|Önceki Kapanış
|: 5.071
|
5.116
En Düşük
5.044
11:3518,8790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 19,1580
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1550
|
18,9095
En Düşük
18,8123
11:3520,0420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0336
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
20,4295
En Düşük
19,9165
11:351.109,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,77
|Açılış
|: 1.109,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,98
|
1.113,07
En Düşük
1.104,11
BIST En Aktif Hisseler11:32
|BAGFS
|30,58
|64.227.017
|% 10,00
|
|SDTTR
|92,95
|71.191.991
|% 10,00
|
|ONCSM
|78,10
|18.926.809
|% 10,00
|
|ULUSE
|316,00
|37.423.171
|% 9,99
|
|EGGUB
|82,60
|10.226.954
|% 9,99
|
|NUHCM
|148,50
|42.668.252
|% -10,00
|
|NIBAS
|20,52
|38.932.120
|% -10,00
|
|AKCNS
|68,85
|11.379.803
|% -10,00
|
|KONYA
|3.867,00
|115.758.362
|% -10,00
|
|CMBTN
|660,90
|13.975.089
|% -10,00
|
|KRDMD
|21,00
|2.499.148.495
|% -7,00
|
|EREGL
|44,82
|1.415.951.240
|% -1,49
|
|THYAO
|138,40
|1.367.090.548
|% 1,47
|
|AKBNK
|16,44
|1.241.446.411
|% 2,37
|
|ASTOR
|32,84
|1.081.518.642
|% 5,73
|
|KRDMD
|21,00
|2.499.148.495
|% -7,00
|
|EKGYO
|8,11
|699.628.280
|% 0,87
|
|AKBNK
|16,44
|1.241.446.411
|% 2,37
|
|IZMDC
|6,06
|419.197.767
|% -6,77
|
|YKBNK
|9,38
|511.370.783
|% 2,40
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8731
|18,8778
|% 0,03
|
|Euro
|20,0358
|20,0426
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,6885
|22,8022
|% 0,13
|
|Frank
|20,1854
|20,3070
|% 0,04
|
|Riyal
|5,0169
|5,0421
|% 0,03
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|4,28
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.109
|2,30
|
|Cumhuriyet
|7.591
|7.705
|-19,00
|
|Tam
|7.594
|7.650
|9,00
|
|Yarım
|3.710
|3.743
|4,00
|
|Çeyrek
|1.855
|1.872
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,63
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,09
|13,11
|0,06
|
|B. Petrol
|80,86
|80,86
|0,26
|
Seans Raporu
11:32
daha fazla
-
11:47DYOBY
Yüzde 5.33 oranında artışla 26.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 793, 851 adet işlem
-
11:46MNDRS
Yüzde 5.41 oranında artışla 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 659, 605 adet işlem
-
11:45GWIND
Yüzde 4.61 oranında artışla 18.83 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 586, 762 adet işlem
-
11:44XU100
Endeks 5, 091 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 20, 904.00 milyon TL de
-
11:43AKFGY
Yüzde 4.76 oranında artışla 3.96 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 151, 519 adet işlem