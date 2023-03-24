***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz, İş Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı İş Portföy Birinci Serbest (TL) Fon ve İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon İzahnameleri ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127712BIST