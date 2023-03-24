***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.03.2023 14:03
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz, İş Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı İş Portföy Birinci Serbest (TL) Fon ve İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon İzahnameleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127712
BIST
15:545.031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -31,01
|Açılış
|: 5.079
|
|Önceki Kapanış
|: 5.062
|
5.117
En Düşük
5.000
15:5419,0695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0438
|Açılış
|: 19,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3050
|
19,2700
En Düşük
19,0024
15:5420,5176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,1140
|Açılış
|: 20,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9700
|
20,9088
En Düşük
20,4376
15:541.226,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 6,37
|Açılış
|: 1.226,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,02
|
1.234,12
En Düşük
1.214,52
BIST En Aktif Hisseler15:54
|DERIM
|9,13
|21.560.077
|% 10,00
|
|DGGYO
|41,90
|70.796.851
|% 9,97
|
|ANELE
|5,52
|98.464.934
|% 9,96
|
|GEREL
|14,38
|144.777.793
|% 9,94
|
|KATMR
|1,44
|200.491.089
|% 9,92
|
|PAMEL
|280,00
|71.578.323
|% -10,00
|
|CANTE
|58,40
|434.453.501
|% -9,95
|
|POLTK
|1.960,10
|20.397.234
|% -8,37
|
|SMART
|8,21
|90.192.261
|% -5,74
|
|YAPRK
|47,48
|63.824.071
|% -5,61
|
|ASTOR
|63,55
|4.212.238.876
|% 1,92
|
|EREGL
|37,28
|3.339.647.969
|% 0,49
|
|THYAO
|127,50
|2.190.671.782
|% -1,47
|
|ISCTR
|13,98
|1.865.634.735
|% -1,34
|
|KOZAL
|21,52
|1.764.050.778
|% 2,09
|
|KATMR
|1,44
|200.491.089
|% 9,92
|
|ISCTR
|13,98
|1.865.634.735
|% -1,34
|
|EKGYO
|6,97
|801.762.251
|% -0,14
|
|YKBNK
|10,42
|1.090.575.923
|% -1,61
|
|EREGL
|37,28
|3.339.647.969
|% 0,49
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0656
|19,0698
|% 0,23
|
|Euro
|20,5043
|20,5252
|% -0,52
|
|Sterlin
|23,2125
|23,3290
|% -0,43
|
|Frank
|20,6533
|20,7778
|% -0,15
|
|Riyal
|5,0621
|5,0875
|% 0,22
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.001
|2.001
|7,17
|
|Altın Gr.
|1.226
|1.226
|6,39
|
|Cumhuriyet
|8.252
|8.377
|76,00
|
|Tam
|8.284
|8.364
|25,00
|
|Yarım
|4.061
|4.093
|12,00
|
|Çeyrek
|2.030
|2.046
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,46
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|0,21
|
|B. Petrol
|73,43
|73,43
|-2,48
|
Seans Raporu
15:54
daha fazla
-
16:09YAPRK
Yüzde -5.61 oranında düşüşle 47.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 283, 159 adet işlem
-
16:08SMART
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 8.21 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 167, 118 adet işlem
-
16:06KAPLM
Yüzde -4.68 oranında düşüşle 95.70 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 095 adet işlem
-
16:05XU100
Endeks 5, 024 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 75 altında . İşlem hacmi 35, 860.00 milyon TL de
-
16:05SMART
Yüzde -6.20 oranında düşüşle 8.17 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 126, 619 adet işlem