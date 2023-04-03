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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

03.04.2023 12:32
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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     Borsa İstanbul tarafından hesaplanan ve 01.07.2021 tarihi itibariyle yayımlanmaya başlayan ISKDN Kodlu İş Portföy KOÇ-KAM Kadın Dostu Şirketler Endeksi'nde dahil edilen pay senetleri Borsa İstanbul Yıldız Pazar ve Ana Pazar'da işlem gören şirketlerden seçilmektedir. Borsa İstanbul tarafından duyurulan ve 03.04.2023 tarihi itibarıyla geçerli olacak Pazar kriterleri dahilinde İş Portföy KOÇ-KAM Kadın Dostu Şirketler Endeksi (ISKDN) hisse senetleri listesi ekte verilmiştir.
Endeks ile ilgili detaylı bilgilere https://www.isportfoy.com.tr/tr/yatirim-fonu/IHK/TRL-Endeks adresinden ulaşılabilir.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130921


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ATSYH 93,50 7.394.074 % 10,00  
OYAYO 11,67 29.065.840 % 9,99  
BRKO 4,63 2.919.989 % 9,98  
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Altın Ons 1.989 1.989 19,64  
Altın Gr. 1.227 1.227 12,57  
Cumhuriyet 8.256 8.380 50,00  
Tam 8.307 8.410 92,00  
Yarım 4.072 4.115 45,00  
Çeyrek 2.036 2.058 23,00  
Gümüş.Ons 24,01 24,04 -0,07  
Gümüş Gr. 14,81 14,83 -0,04  
B. Petrol 84,75 84,75 4,86  
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