***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.04.2023 15:57
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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03.03.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(IOG) İş Portföy Gümüş Serbest Fon 01/03/2023 - 31/03/2023 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131125
BIST
18:054.839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 26,53
|Açılış
|: 4.806
|
|Önceki Kapanış
|: 4.813
|
4.852
En Düşük
4.680
18:0519,2010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0260
|Açılış
|: 19,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4420
|
19,2155
En Düşük
19,1658
18:0520,9426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1510
|Açılış
|: 21,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0600
|
20,9867
En Düşük
20,7087
18:051.228,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 13,51
|Açılış
|: 1.228,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.214,64
|
1.228,88
En Düşük
1.203,11
BIST En Aktif Hisseler17:43
|EKSUN
|95,15
|1.733.027.004
|% 10,00
|
|RAYSG
|23,10
|30.254.043
|% 10,00
|
|ATSYH
|93,50
|4.541.389
|% 10,00
|
|OYAYO
|11,67
|29.024.773
|% 9,99
|
|BRKO
|4,63
|1.621.357
|% 9,98
|
|BFREN
|4.413,30
|123.371.260
|% -10,00
|
|DGGYO
|38,66
|3.131.615
|% -9,97
|
|FENER
|51,95
|97.912.457
|% -9,97
|
|MNDRS
|8,19
|74.412.628
|% -9,90
|
|DERIM
|9,64
|61.534.034
|% -9,82
|
|TUPRS
|559,80
|3.257.144.646
|% 5,60
|
|THYAO
|120,60
|3.105.910.940
|% 1,77
|
|EREGL
|35,24
|2.742.080.971
|% -0,45
|
|AKFYE
|15,76
|2.445.135.808
|% -7,84
|
|ISCTR
|12,14
|2.431.709.763
|% 0,77
|
|SKBNK
|2,65
|810.239.997
|% 3,11
|
|ISCTR
|12,14
|2.431.709.763
|% 0,77
|
|EKGYO
|6,20
|991.433.857
|% 0,16
|
|AKFYE
|15,76
|2.445.135.808
|% -7,84
|
|YKBNK
|9,69
|1.276.751.219
|% 1,25
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1971
|19,2013
|% 0,14
|
|Euro
|20,9286
|20,9383
|% 0,71
|
|Sterlin
|23,7446
|23,8637
|% 0,71
|
|Frank
|20,9389
|21,0650
|% 0,35
|
|Riyal
|5,1038
|5,1294
|% 0,20
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.990
|19,65
|
|Altın Gr.
|1.225
|1.225
|10,68
|
|Cumhuriyet
|8.256
|8.380
|50,00
|
|Tam
|8.297
|8.396
|78,00
|
|Yarım
|4.068
|4.108
|38,00
|
|Çeyrek
|2.034
|2.054
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,18
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,85
|14,87
|0,00
|
|B. Petrol
|84,88
|84,88
|4,99
|
Seans Raporu
17:43
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 4, 813 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 50, 718.00 milyon TL de
-
17:57GEREL
Yüzde 5.05 oranında artışla 17.47 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 576, 517 adet işlem
-
17:55SKTAS
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 453, 363 adet işlem
-
17:54EKIZ
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 13.77 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 303 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, SASA, PETKM