***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar(ONS) İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon 21/03/2023 - 31/03/2023 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131127BIST