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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

04.05.2023 17:50
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.04.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

(IJT) İş Portföy Tarım Serbest Fon 03/04/2023 - 28/04/2023 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146907


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KGYO 42,24 13.253.347 % 10,00  
POLTK 2.330,90 50.590.034 % 10,00  
ISBTR 38.500,00 269.500 % 10,00  
SELVA 8,59 36.684.391 % 9,99  
ASTOR 45,20 1.566.539.027 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,4797 19,4845 % 0,08  
Euro 21,4641 21,4901 % -0,20  
Sterlin 24,4512 24,5738 % 0,32  
Frank 21,9263 22,0584 % 0,09  
Riyal 5,1803 5,2063 % 0,15  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.054 2.054 14,78  
Altın Gr. 1.285 1.285 9,63  
Cumhuriyet 9.192 9.331 104,00  
Tam 9.133 9.385 -99,00  
Yarım 4.519 4.631 16,00  
Çeyrek 2.259 2.309 -6,00  
Gümüş.Ons 25,96 25,99 0,39  
Gümüş Gr. 16,22 16,24 0,22  
B. Petrol 72,54 72,54 0,21  
Seans Raporu 18:05
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