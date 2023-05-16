***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.05.2023 15:09
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz, İş Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı İş Portföy TEV Eğitime Destek Serbest Fon'un katılma paylarının ihracına ilişkin izahname ve yatırımcı bilgi formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151674
BIST
16:534.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 44,08
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.501
|
4.573
En Düşük
4.406
16:5319,7263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0720
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8893
En Düşük
19,6429
16:5321,4509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0875
|Açılış
|: 22,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
21,7594
En Düşük
21,3349
16:531.273,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,84
|Açılış
|: 1.273,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,68
|
1.289,60
En Düşük
1.267,95
BIST En Aktif Hisseler16:51
|SDTTR
|96,25
|169.980.079
|% 10,00
|
|AVHOL
|30,88
|8.723.044
|% 9,97
|
|PCILT
|20,74
|8.867.777
|% 9,97
|
|EUPWR
|76,70
|908.714.458
|% 9,96
|
|PSGYO
|5,30
|120.024.744
|% 9,96
|
|DAGHL
|14,20
|107.715.528
|% -9,96
|
|AEFES
|61,90
|546.686.712
|% -9,96
|
|ISCTR
|11,35
|5.523.582.676
|% -9,78
|
|AKBNK
|15,80
|5.287.782.733
|% -9,04
|
|YKBNK
|9,53
|6.612.392.853
|% -8,98
|
|KCHOL
|79,40
|8.338.368.687
|% -8,94
|
|YKBNK
|9,53
|6.612.392.853
|% -8,98
|
|ISCTR
|11,35
|5.523.582.676
|% -9,78
|
|AKBNK
|15,80
|5.287.782.733
|% -9,04
|
|THYAO
|132,80
|4.949.490.017
|% 6,75
|
|YKBNK
|9,53
|6.612.392.853
|% -8,98
|
|ISCTR
|11,35
|5.523.582.676
|% -9,78
|
|AKBNK
|15,80
|5.287.782.733
|% -9,04
|
|EKGYO
|6,22
|1.306.676.211
|% 4,89
|
|GARAN
|27,64
|3.184.907.309
|% -7,25
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7048
|19,7287
|% 0,38
|
|Euro
|21,4361
|21,4572
|% 0,44
|
|Sterlin
|24,5918
|24,7152
|% 0,15
|
|Frank
|21,9328
|22,0649
|% 0,31
|
|Riyal
|5,2402
|5,2665
|% 0,26
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.008
|-8,82
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.273
|-1,96
|
|Cumhuriyet
|9.085
|9.222
|-137,00
|
|Tam
|9.031
|9.280
|-125,43
|
|Yarım
|4.457
|4.599
|-72,00
|
|Çeyrek
|2.222
|2.293
|-43,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,99
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,23
|15,25
|0,01
|
|B. Petrol
|75,77
|75,77
|0,54
|