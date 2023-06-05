***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.06.2023 15:56
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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04.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(IUF) İş Portföy Yedinci Serbest (Döviz-Avro) Fon 02/05/2023 - 31/05/2023 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156065
BIST
17:595.371
En Düşük
|Değişim
|: 5,01%
|| 256,10
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
5.204
En Yüksek
5.375
17:5921,2493
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,2926
|Açılış
|: 21,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
17:5922,9569
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 0,4997
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
22,9920
En Düşük
22,5016
17:591.337,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 24,22
|Açılış
|: 1.337,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.340,52
En Düşük
1.315,14
BIST En Aktif Hisseler17:57
|SASA
|63,80
|3.056.700.040
|% 10,00
|
|SNICA
|26,40
|69.572.639
|% 10,00
|
|POLHO
|11,01
|102.182.681
|% 9,99
|
|GEREL
|22,90
|96.054.493
|% 9,99
|
|BRSAN
|229,00
|445.021.363
|% 9,99
|
|ISSEN
|18,35
|37.087.497
|% -9,96
|
|IMASM
|24,22
|540.619.604
|% -9,96
|
|ATSYH
|65,65
|3.554.774
|% -6,15
|
|PAMEL
|171,00
|266.170.413
|% -6,04
|
|GMTAS
|12,41
|72.749.891
|% -4,02
|
|THYAO
|164,30
|12.611.710.709
|% 9,46
|
|KCHOL
|93,80
|5.368.874.483
|% 9,96
|
|AKBNK
|18,16
|5.133.392.791
|% 3,48
|
|YKBNK
|12,06
|4.846.474.887
|% 4,42
|
|GARAN
|29,52
|3.950.872.046
|% 3,00
|
|EKGYO
|7,56
|3.177.535.639
|% 3,56
|
|YKBNK
|12,06
|4.846.474.887
|% 4,42
|
|AKBNK
|18,16
|5.133.392.791
|% 3,48
|
|ISCTR
|12,61
|3.073.174.446
|% 2,85
|
|GARAN
|29,52
|3.950.872.046
|% 3,00
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,2456
|21,2508
|% 1,40
|
|Euro
|22,8706
|22,9710
|% 2,29
|
|Sterlin
|26,2851
|26,4169
|% 1,08
|
|Frank
|23,3536
|23,4943
|% 1,68
|
|Riyal
|5,6490
|5,6773
|% 1,41
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|8,97
|
|Altın Gr.
|1.336
|1.336
|22,65
|
|Cumhuriyet
|9.017
|9.154
|58,00
|
|Tam
|8.968
|9.201
|57,72
|
|Yarım
|4.398
|4.509
|-57,00
|
|Çeyrek
|2.206
|2.261
|-29,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,51
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|16,04
|16,05
|0,11
|
|B. Petrol
|76,86
|76,86
|0,73
|
Seans Raporu
17:57
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, ODAS, GUBRF
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, HEKTS, KCHOL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 235, 32 artarak (% 5.12 ) 4, 830
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ITTFH, ZEDUR, KLGYO, EUKYO, BURCE, OSMEN, KCHOL, SASA, ADEL, TAVHL
-
17:58
HEKTS, MARKA, GEREL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında