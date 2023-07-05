***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.07.2023 17:30
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.06.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(ONS) İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon 01/06/2023 - 27/06/2023 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165954
BIST
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17:546.092
En Düşük
|Değişim
|: 1,47%
|| 88,14
|Açılış
|: 6.026
|
|Önceki Kapanış
|: 6.004
|
5.890
En Yüksek
6.122
17:5426,1095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1482
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1000
|
26,1952
En Düşük
25,9118
17:5428,4223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1140
|Açılış
|: 28,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5548
En Düşük
28,0552
17:541.610,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,59
|Açılış
|: 1.610,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.610,33
|
1.623,64
En Düşük
1.603,26
BIST En Aktif Hisseler17:52
|BFREN
|4.548,50
|172.727.705
|% 10,00
|
|BRKVY
|24,42
|18.721.518
|% 10,00
|
|OTKAR
|223,30
|729.657.992
|% 10,00
|
|SELGD
|8,25
|8.671.487
|% 10,00
|
|RAYSG
|30,80
|79.371.906
|% 10,00
|
|VKFYO
|31,10
|27.661.517
|% -9,96
|
|BRYAT
|1.471,20
|707.331.725
|% -4,16
|
|KLNMA
|12,19
|563.935
|% -4,02
|
|INGRM
|545,50
|10.083.384
|% -3,89
|
|BRMEN
|2,29
|522.210
|% -3,38
|
|THYAO
|214,90
|13.613.509.788
|% 3,27
|
|TCELL
|39,56
|4.102.387.226
|% 5,72
|
|KOZAL
|27,12
|4.097.462.989
|% 0,15
|
|ASELS
|59,65
|3.833.769.560
|% 0,17
|
|KCHOL
|109,60
|3.798.131.038
|% 4,38
|
|EKGYO
|7,83
|2.200.767.825
|% 0,64
|
|YKBNK
|13,24
|3.517.381.447
|% -1,27
|
|SKBNK
|2,84
|564.450.279
|% 0,00
|
|ISCTR
|14,23
|2.608.688.542
|% -1,11
|
|VKGYO
|3,15
|593.611.373
|% 3,62
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0871
|26,1034
|% 0,55
|
|Euro
|28,3821
|28,4180
|% 0,39
|
|Sterlin
|33,0541
|33,2199
|% 0,31
|
|Frank
|28,9225
|29,0967
|% 0,21
|
|Riyal
|6,9353
|6,9701
|% 0,35
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|-6,09
|
|Altın Gr.
|1.613
|1.613
|2,60
|
|Cumhuriyet
|10.773
|10.935
|15,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.199
|5.337
|5,00
|
|Çeyrek
|2.608
|2.668
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,10
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,41
|19,43
|0,21
|
|B. Petrol
|76,37
|76,37
|0,12
|
Seans Raporu
17:52
daha fazla
-
17:59YUNSA
Yüzde 6.50 oranında artışla 139.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 229, 240 adet işlem
-
17:58EGPRO
Yüzde 9.87 oranında artışla 116.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 148, 131 adet işlem
-
17:56GRSEL
Yüzde 9.56 oranında artışla 22.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 773, 400 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 6, 095 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 52 üstünde . İşlem hacmi 105, 647.00 milyon TL de
-
17:55TKNSA
Yüzde 6.36 oranında artışla 23.40 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 582, 636 adet işlem