***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.07.2023 14:08
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170834
BIST
'
17:176.395
En Düşük
|Değişim
|: 0,50%
|| 31,77
|Açılış
|: 6.361
|
|Önceki Kapanış
|: 6.363
|
6.287
En Yüksek
6.411
17:1726,1726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0792
|Açılış
|: 26,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1800
|
26,2030
En Düşük
26,0480
17:1729,0380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,3014
|Açılış
|: 29,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0532
En Düşük
28,3967
17:171.645,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 22,67
|Açılış
|: 1.644,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.622,32
|
1.645,53
En Düşük
1.619,42
BIST En Aktif Hisseler17:17
|VKING
|46,42
|67.252.323
|% 10,00
|
|EUYO
|11,34
|8.792.285
|% 9,99
|
|AYCES
|242,30
|41.379.980
|% 9,99
|
|KTLEV
|20,38
|223.174.085
|% 9,98
|
|ADEL
|265,60
|239.072.016
|% 9,98
|
|DIRIT
|7,20
|525.935
|% -10,00
|
|KSTUR
|380,80
|4.919.695
|% -10,00
|
|PRZMA
|30,46
|4.597.389
|% -9,99
|
|CANTE
|26,56
|1.121.597.872
|% -9,97
|
|IHAAS
|21,88
|270.697.681
|% -9,96
|
|YKBNK
|14,08
|6.959.338.372
|% 3,38
|
|ISCTR
|14,99
|6.451.628.331
|% 3,24
|
|AKBNK
|23,40
|5.805.335.256
|% 6,95
|
|THYAO
|213,50
|5.612.085.948
|% -0,84
|
|EKGYO
|8,58
|4.749.425.144
|% 2,02
|
|EKGYO
|8,58
|4.749.425.144
|% 2,02
|
|YKBNK
|14,08
|6.959.338.372
|% 3,38
|
|ISCTR
|14,99
|6.451.628.331
|% 3,24
|
|SKBNK
|3,02
|951.682.196
|% 1,34
|
|AKBNK
|23,40
|5.805.335.256
|% 6,95
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1456
|26,1510
|% 0,22
|
|Euro
|29,0348
|29,0443
|% 1,07
|
|Sterlin
|33,8488
|34,0186
|% 0,55
|
|Frank
|29,9815
|30,1622
|% 1,39
|
|Riyal
|6,9486
|6,9834
|% 0,11
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|25,08
|
|Altın Gr.
|1.643
|1.643
|20,83
|
|Cumhuriyet
|10.947
|11.112
|132,00
|
|Tam
|10.596
|10.802
|142,00
|
|Yarım
|5.298
|5.426
|71,00
|
|Çeyrek
|2.657
|2.713
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|0,87
|
|Gümüş Gr.
|20,10
|20,12
|0,70
|
|B. Petrol
|80,27
|80,27
|0,87
|